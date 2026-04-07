Скандал с концертом Виктора Павлика. Коллега артиста намекнул на 'хорошо спланированную историю'

Певец Дэвид Аксельрод прокомментировал громкий скандал между семьей Виктора Павлика и продюсера Сергея Пермана во время юбилейного концерта артиста в столичном Дворце "Украина". Исполнитель предположил, что инцидент выглядит как заранее продуманный сценарий.

По словам Аксельрода, организаторы подобных выступлений вкладывают значительные средства в мероприятие, поэтому "имеют право на жесткую реакцию". Об этом Дэвид Аксельрод рассказал в интервью OBOZ.UA.

"Я убежден: там все было не так просто, – утверждает Дэвид. – Это выглядело как хорошо спланированная история. Давайте даже без фамилий – абстрагируемся. Есть артист, который фактически не организовывает ничего сам: его приглашают, обеспечивают технику, площадку, промо, платят гонорар. То есть за него уже сделали огромную часть работы. И после этого вести себя так, будто ты никому ничего не должен, – по меньшей мере странно. Я считаю, что заказчик в этой ситуации имеет полное право на жесткую реакцию. Человек вкладывает деньги, рискует, берет на себя ответственность за концерт – и вдруг все оказывается под угрозой срыва".

"Я хорошо понимаю, как это работает изнутри: это огромные затраты, нервы, команда людей, – продолжил Аксельрод. – Если бы артист сам организовал выступление, инвестировал условно несколько миллионов гривен и отвечал за результат – это другой разговор. Но когда тебе все дают: сцену, возможности, ресурсы – и ты при этом не выполняешь договоренностей, то, извините, это уже вопрос профессионализма".

Также певец добавил, что в публичном обсуждении конфликта, по его мнению, чрезмерное внимание уделили языковому аспекту, в частности, коммуникации продюсера: "И меня немного удивляет, что в этой истории начали придираться к языку, на котором Перман говорит на видео. Мне кажется, здесь важнее поступки. Я, например, из Днепра и до 32 лет общался на русском. Но ведь это не делает меня худшим украинцем, правда?".

Напомним, во время юбилейного концерта Виктора Павлика в Национальном дворце искусств "Украина" организаторы внезапно остановили выступление якобы из-за проблем с голосом исполнителя, что вызвало возмущение со стороны его жены, которая является концертным директором певца. Екатерина Репьяхова опубликовала видео с руганью и обвинила продюсера Сергея Пермана в недопустимом поведении и психологическом давлении во время концерта. Конфликт перерос в публичный спор. Перман, в свою очередь, резко ответил на обвинения и назвал семью Павлика "страшной семьей" и "семьей профессиональных провокаторов". Сам Виктор Павлик также прокомментировал инцидент, заявив о публичном унижении. В результате спор между командами перерос в открытый медийный конфликт, который активно обсуждался в медиа.

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущий Вячеслав Соломка прокомментировал скандал вокруг Виктора Павлика и объяснил, что нельзя было выносить его на публику.

