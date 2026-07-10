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Бунтарский дух в ритме этно-техно: KHAYAT представил клип "Ясиня"

Катерина Малай
Шоу Oboz
2 минуты
240
«Ясиня» песня, в которой казацкая история переосмысливается через призму современной эстетики
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Певец и музыкант KHAYAT представил новое видео "Ясиня", в котором казацкая история переосмысливается через призму современной эстетики. 

KHAYAT представил новую видеоработу «Ясиня»

В основе эта-техно-композиции лежит увлечение артиста украинскими казацкими думами и фигурами легендарных атаманов Ивана Сирка и Самойла Кишки, чью силу, выносливость и свободолюбие воспевали в народном творчестве.

Название песни имеет символическое значение. Слова "яса" и "ясиня" происходят из староукраинского языка и означают "шум", "шум", "слухи". По словам KHAYAT, композиция призвана передать внутренний задор, который из поколения в поколение живет в украинцах.

KHAYAT представил новую видеоработу «Ясиня»

"Я хотел передать тот внутренний дух, который заложен в нашей крови. Это сингл о знаменитом украинском бунтарском духе. Это ритм человека, который не позволяет страху или чужой воле диктовать свою историю. Наша аутентичность – это не музейный экспонат. Она жива, пульсирует и способна говорить на языке современности", – говорит певец.

KHAYAT представил новую видеоработу «Ясиня»

Видеоработа развивает эту идею, перенося казаков в современный мир. Режиссером клипа выступил Александр Гирченко, который построил визуальную историю на контрасте исторического наследия и современной урбанистики.

В клипе воссоздана комическая интерпретация знаменитой сцены написания письма запорожскими казаками врагам. При этом вместо лошадей герои ездят на мотоциклах, казацкие думы звучат в стиле современной электронной музыки, а энергию трека подчеркивает динамичная хореография.

KHAYAT представил новую видеоработу «Ясиня»

"Услышав трек впервые, я сразу подумал: а как бы выглядели казаки сегодня, если бы мы поместили их в современный мир, но оставили им тот же характер и дух? Так появилась идея казаков, у которых вместо лошадей – мотоциклы", – рассказывает Александр Гирченко.

Местом съёмок стала символическая "оаза Дикого Поля", окружённая современной застройкой. По замыслу режиссёра, она олицетворяет неразрывную связь между украинским прошлым и настоящим.

KHAYAT представил новую видеоработу «Ясиня»

"Это словно природный оазис Дикого Поля посреди современного города, где люди наблюдают за живой историей. Он напоминает нам, что мы не можем отделить себя от собственного прошлого, даже живя в современности", – добавляет Гирченко.

Видеоклип уже доступен на всех платформах.

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