Бунтарский дух в ритме этно-техно: KHAYAT представил клип "Ясиня"

Певец и музыкант KHAYAT представил новое видео "Ясиня", в котором казацкая история переосмысливается через призму современной эстетики.

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В основе эта-техно-композиции лежит увлечение артиста украинскими казацкими думами и фигурами легендарных атаманов Ивана Сирка и Самойла Кишки, чью силу, выносливость и свободолюбие воспевали в народном творчестве.

Название песни имеет символическое значение. Слова "яса" и "ясиня" происходят из староукраинского языка и означают "шум", "шум", "слухи". По словам KHAYAT, композиция призвана передать внутренний задор, который из поколения в поколение живет в украинцах.

"Я хотел передать тот внутренний дух, который заложен в нашей крови. Это сингл о знаменитом украинском бунтарском духе. Это ритм человека, который не позволяет страху или чужой воле диктовать свою историю. Наша аутентичность – это не музейный экспонат. Она жива, пульсирует и способна говорить на языке современности", – говорит певец.

Видеоработа развивает эту идею, перенося казаков в современный мир. Режиссером клипа выступил Александр Гирченко, который построил визуальную историю на контрасте исторического наследия и современной урбанистики.

В клипе воссоздана комическая интерпретация знаменитой сцены написания письма запорожскими казаками врагам. При этом вместо лошадей герои ездят на мотоциклах, казацкие думы звучат в стиле современной электронной музыки, а энергию трека подчеркивает динамичная хореография.

"Услышав трек впервые, я сразу подумал: а как бы выглядели казаки сегодня, если бы мы поместили их в современный мир, но оставили им тот же характер и дух? Так появилась идея казаков, у которых вместо лошадей – мотоциклы", – рассказывает Александр Гирченко.

Местом съёмок стала символическая "оаза Дикого Поля", окружённая современной застройкой. По замыслу режиссёра, она олицетворяет неразрывную связь между украинским прошлым и настоящим.

"Это словно природный оазис Дикого Поля посреди современного города, где люди наблюдают за живой историей. Он напоминает нам, что мы не можем отделить себя от собственного прошлого, даже живя в современности", – добавляет Гирченко.

Видеоклип уже доступен на всех платформах.