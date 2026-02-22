'Будто в глубинке России'. Актер 'Тихой Навы', который стал разведчиком на войне, рассказал, как изменилась родная Луганщина после оккупации

Актер и военнослужащий ВСУ Александр Зарубей, известный по фильмам "Киборги", "Я – надежда", "Жизнь на троих", "Крепость", "Тихая Нава" и "Живой", рассказал, как изменилась за годы войны его родная Луганщина. В Алчевске, находящемся во временной оккупации, проживают родители артиста.

Александр Зарубей признается, что кадры из родного города в telegram-каналах и местных группах вызывают у него сложные эмоции. Об этом он рассказал в интервью OBOZ.UA.

На вопрос, как давно видел родителей, актер ответил: "Это очень болезненный вопрос. По видео – несколько месяцев назад, на папин день рождения. А вот чтобы обнять вживую... Это был, кажется, 2018 год. То есть почти десять лет прошло. Когда произносишь это вслух – не верится. Родители грустят, что я редко пишу. А я, наоборот, избегаю частых контактов – не потому, что не хочу, а потому, что каждый разговор – это слезы. Когда просто сообщение или аудио – легче. Потому что стоит увидеть глаза – и все, накрывает. Мы очень близки с родными. У нас в семье нормально говорить "я тебя люблю". Это как "спасибо", как точка в конце предложения. Мы не просто близкие – мы семья, которую немного разорвало обстоятельствами".

По словам актера, родители остались в Алчевске и до сих пор живут в городе, который стал экономическим и промышленным хабом для оккупантов. "Это люди другой формации. Когда ты построил свое гнездо, держишься до последнего", – объясняет. Он добавляет, что хоть социальные условия сложные – ограничена вода, отопление, социальная инфраструктура – родные решили остаться.

"То, что я вижу на фото – в telegram-каналах, в каких-то местных группах, – будто все стоит, стены целы, – рассказывает актер, как изменился его родной город. – Там не было бомбежек, ничего такого. Но это снаружи, а внутри – упадок. Вот смотрю на фото своей школы. У нас было пилотное учебное заведение с компьютерным уклоном – современное, чистенькое, аккуратное. А теперь школа имеет вид заброшенного ПТУ – будто где-то в глубинке России. И я понимаю, что это не только школа. Это состояние города. Оно же маленькое – там все видно сразу. И вот из-за этого еще больше хочется приехать и посмотреть – будто убедиться, что внутри меня он остался таким, как был".

"По чему скучаю? Вот если бы сейчас можно было – я бы просто вышел на въезд в город, – признается актер. – Там есть холмы. Если на них подняться – видно наши бескрайние степи (долго молчит). Извините, это все очень щемяще для меня... Год назад, когда были на харьковском направлении, ночью вышли на задание, а утром кто-то говорит: "Ну что, ты дома". Я не понял: "В каком смысле?" – "Так мы же перешли границу Харьковской и Луганской областей". Я говорю: "Серьезно..?" И первая мысль – вот сейчас бы на несколько минут домой. Потом мы шли открытым полем. Я даже на мгновение остановился – хотя понимал, что это опасно, может "прилететь". Но я хотел "заснять" в памяти эту красоту – настоящую, донбасскую. Август, солнце, зеленое перемешанное с желтым, теплый воздух – и степь. А уже через минуту начало свистеть, бахкать... Но сам факт: я это увидел".

"Я очень хочу домой, – добавляет Александр Зарубей. – В последнее время еще тянет на море. Вчера как раз с женой об этом говорили. И такое странное ощущение – будто я никогда там не был. Хотя с двух лет меня каждое лето отправляли – иногда на два, а то и на три месяца. У меня с детства был Крым. Когда его захватили, это было настоящее отчаяние. Потому что все эти Турции, Египты – не то. Для меня Крым – мое домашнее море. И когда это оккупировали – как будто у тебя из квартиры забрали душ. И ты теперь можешь мыться только в раковине. И больше всего болит то, что его не лелеют – просто уничтожают".

