Бритни Спирс, Кен, рысь: на кого хотели быть похожи жертвы пластики. Фото

Есть люди, которые не могут принять собственную внешность. Ложатся под нож, чтобы исправить "дефекты" или изменить себя до неузнаваемости. Они имеют психическое расстройство "дисморфофобия". Один из самых ярких примеров с этим диагнозом – легендарный Майкл Джексон. Он стал по-настоящему счастлив, когда изменил форму носа, осветил кожу и прибег к внедрению импланта в подбородок.

1. Брайн Рэй

Брайн Рэй, парень из Лос-Анджелеса, сделал 90 пластических операций, на которые потратил более 80 тысяч долларов. Зачем? Чтобы стать похожим на певицу Бритни Спирс. Впервые он решился на изменения в 17 лет, потому что стал буквально одержим исполнительницей, когда та выпустила песню Oops!....I Did It Again. Брайн установил виниры, сделал ринопластику, инъекции ботоксом, увеличил губы и изменил форму ушей. Останавливаться на этом не собирается.

2. Джослин Вильденштейн

83-летняя Джослин Вильденштейн из Швейцарии известна во всем мире как "женщина-кошка". Она сделала операцию, которая стоила более 2 миллионов долларов, чтобы ее глаза стали такими, как у рыси. Позже Джослин увлеклась уколами ботоксом, увеличила губы и изменила овал лица на более объемный. Стала ли она благодаря этому похожей на рысь? Вряд ли. Но точно изуродовала себя.

3. Пикси Фокс

Модель Пикси Фокс в 2015 году решила стать похожей на Джессику Реббит, мультипликационного персонажа детективных нуар-романов о кролике Роджере. Сначала девушка изменила форму носа, ушей, увеличила губы и удалила комки Биша. Далее сделала липосакцию, полную реконструкцию челюсти, увеличила грудь до 9 размера и удалила 6 ребер. Последняя пластическая операция чуть не убила девушку. Пикси тяжело переносила реабилитацию и столкнулась с осложнениями.

4. Герберт Чавес

Филиппинец Герберт Чавес потратил 16 лет жизни, чтобы стать "копией" своего кумира Супермена, героя из комиксов DC Comics. Он сделал 23 пластических операции: подкорректировал форму носа, увеличил подбородок и губы, выбелил кожу, сделал кубики пресса и даже вставил имплантаты в бедра. В общей сложности Герберт потратил около 6600 долларов на реализацию своей навязчивой идеи.

5. Джастин Джедлика

Американца Джастина Джедлика называют "живым Кеном". Начиная с 32 лет мужчина увеличил губы, изменил разрез глаз, сделал ринопластику, силиконовую грудь, кубики пресса, бицепсы и трицепсы. В общей сложности у звезды интернета было более 700 пластических операций, на которые потратил около 1 миллиона долларов.

