Копии Барби и Кена: как сегодня живут эпатажные персоны, которые пластическими операциями сделали из себя кукол

Есть знаменитости, которые, похоже, не наигрались куклами в детстве. Став взрослыми, они как одержимые ложатся под нож и меняют свою внешность так, чтобы стать копией культовых Барби и Кена. Делают десятки операций, чтобы был миниатюрный нос и фарфоровый цвет кожи. Удаляют ребра и вставляют импланты в грудь или ягодицы. И это далеко не все.

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Как сложились судьбы этих эпатажных звезд Instagram? Читайте в материале OBOZREVATEL.

Валерия Лукьянова

Украинская блоггер Валерия Лукьянова, известная как одесская "Барби", с детства мечтала о громкой славе, из-за чего с подросткового возраста начала копить средства для операций. Позже пластические хирурги сделали ее похожей на живую версию куклы. Усиливает эффект умение Валерии делать профессиональный макияж. В разные годы она то экстремально худела, то набирала массу параллельно с силовыми нагрузками.

Сейчас девушка вернулась к более естественному образу и уделяет много времени путешествиям. Реже публикует в сети фотографии в инфантильных нарядах, цветных линзах и с яркими париками. О войне в родной Украине и о том, что Россия – страна-агрессор, Валерия молчит. Похоже, это ее совсем не волнует.

Джессика Алвес (Родриго Алвес)

Бразильская телезвезда Джессика Алвес – женщина-трансгендер. До 2020 года это был мужчина, по имени Родриго Алвес. Он был известен как "живой Кен". Позже понял, что в душе всегда был Барби. В одном из интервью даже упомянул о своем увлечении этой куклой в возрасте 3-6 лет и о том, как одевался в женские наряды.

В 37 лет Родриго начал принимать гормоны, увеличил грудь и сделал вагинопластику. Теперь это Джессика. Она для своих трансформаций перенесла не менее 100 операций. Сейчас занимается моделингом и ведет свою страницу в Instagram, которая насчитывает более 7 миллионов подписчиков. Позже трансгендерная женщина хочет трансплантировать себе матку и забеременеть.

Джастин Джедлика

Американец Джастин Джедлика родился в 1980 году в небольшом городке США. Все детство он комплексовал из-за того, что имеет слишком "обычную" внешность. В 32 года он твердо решил изменить это. Мужчина увеличил губы, изменил разрез глаз, сделал ринопластику, силиконовую грудь, кубики пресса, бицепсы и трицепсы. В общей сложности у него было более 700 пластических операций. После манипуляций с телом и лицом Джедлика стал похож на Кена, о котором узнали во всем мире.

Сейчас ему 43. И свой день рождения он решил провести в кабинете хирурга. Сделал глубокую подтяжку шеи, лица, бровей и верхних век. Похоже, мужчина пытается быть "вечно молодым". И его избранник успешный бизнесмен поддерживает в этом: стал спонсором в реализации хирургических прихотей.

Ванилла Чаму

Модель из Японии Ванилла Чаму, более известная как "французская фарфоровая кукла", начиная с 19 лет сделала 30 пластических операций, на которые потратила около 100 000 американских долларов. Девушка изменила цвет кожи, разрез глаз, овал лица и форму носа, а также удалила несколько ребер и увеличила грудь. О своем выборе не жалеет, поскольку именно в них она видит ключ, который, по ее словам, позволил "найти себя настоящую". На родине "живая кукла" стала настоящей знаменитостью, поэтому постоянные приглашения о сотрудничестве помогают ей: покрывают затраты на многочисленные преобразования.

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