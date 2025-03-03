'Прорабатываем все возможные сценарии': Зеленский провел заседание Ставки по прохождению 2025 года. Видео

3 марта президент Владимир Зеленский провел Ставку верховного главнокомандующего, где анализировались пакеты поддержки и некоторые контракты на закупку оружия, техники и боеприпасов. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил доклад по поводу финансов на этот год.

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"Мы обеспечиваем все наши потребности, мы пройдем по финансам 2025-й", – заявил Зеленский в традиционном вечернем обращении к гражданам, подводя итоги рабочего дня. Видео опубликовал YouTube-канал ОП.

Глава государства поблагодарил Литву за дополнительные системы для защиты нашего неба. Также он заявил о хороших результатах по контрактам на артиллерию. Следующий приоритет – дроны.

"Сегодня же на Ставке были некоторые специальные вопросы нашей государственной устойчивости – все возможные сценарии мы прорабатываем, прорабатываем так, чтобы защитить Украину. Базовый сценарий – сохранять позиции и обеспечить условия для правильной дипломатии, для скорейшего завершения этой войны достойным миром.

Мир нам нужен, именно мир – настоящий, честный, а не война до бесконечности. И гарантии безопасности нужны. Именно отсутствие гарантий безопасности для Украины 11 лет назад позволило России начать с оккупации Крыма и войны на Донбассе, затем отсутствие гарантий безопасности позволило России начать полномасштабное вторжение, и сейчас из-за отсутствия определенных гарантий безопасности именно Россия держит эту войну в разгаре. И это видит весь мир, и это признает весь мир", – отметил президент.

Также в понедельник продолжилась работа с европейскими партнерами по "специальной дипломатической и архитектуре безопасности, которая может приблизить мир".

Речь шла, в частности, о том, что обсуждалось в Лондоне и до этого – со многими лидерами мира.

"Украина, вся Европа, Америка – вместе мы можем обеспечить десятилетие покоя. И нужно для этого быть в конструктиве – работать вместе, дополнять предложения друг друга и ускорять дипломатию для завершения войны.

Говорил сегодня я с лидерами Балтийских государств: Литва, Латвия, Эстония. Хороший разговор. И об итогах саммита в Лондоне. И о возможностях и видении всех процессов с Америкой. И об оборонной поддержке – то, что спасает жизнь наших людей. Благодарен государствам Балтии за то, что вы так принципиально с Украиной, друзья. Спасибо еще раз за поддержку!" – подытожил Зеленский.

Как писал OBOZ.UA, ранее Владимир Зеленский еще раз подтвердил, что нашей стране нужен настоящий мир и скорейшее окончание войны с Россией. Именно поэтому необходимы "другие шаги" с Европой и Соединенными Штатами Америки.

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