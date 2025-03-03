Основным итогом саммита в Лондоне является то, что достаточно быстро сформировалась максимально эффективная коалиция в поддержку Украины, которая может уже в недалёком будущем заменить не только неповоротливый ЕС, но и такое же НАТО.

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В коалицию наряду с Украиной вошли: от европейского севера — Великобритания, Швеция, Норвегия, Финляндия, Дания, Нидерланды; от центральной части Европы — Испания, Франция, Германия, Польша, Чехия; от европейского юга — Италия, Румыния, Турция; от Северной Америки — Канада; от "общественных организаций" — НАТО, Еврокомиссия и Евросовет.

Коалиция разработает проект мирного договора с мордором и согласует его через Британию с США, которые и должны будут его использовать как базу (или как-то иначе) на ожидаемых переговорах с россией.

Параллельно, очевидно — на уровне министров (от Украины — Первого вице-премьера или руководителя МИД), будет подписано что-то по ископаемым, чтобы не тормозить основной процесс.

При фактическом президенте Вэнсе Трамп в процессе всего должен выполнить определённые церемониальные функции наподобие иногда исполняемых королём Чарльзом/Карлом III.