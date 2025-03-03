'Соглашение об ископаемых еще не мертво': Трамп заявил, что пока не обсуждал прекращение военной помощи Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не обсуждал прекращение военной помощи Украине. Но Владимиру Зеленскому нужно продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, которую Киеву оказывает Вашингтон.

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Об этом американский лидер рассказал выступая на пресс-конференции в Белом доме. Он также добавил, что "соглашение об ископаемых еще не мертво".

"Мы пока этого не обсуждали. Все будет зависеть от того, что будет происходить дальше, многое происходит прямо сейчас, пока мы говорим. Я могу дать вам ответ, а потом вернуться в мой кабинет, в мой прекрасный Овальный кабинет, и узнать, что этот ответ уже устарел. Как в бизнесе", – отметил Трамп.

Кроме того, он подчеркнул, что США хотят скорейшего прекращения огня в Украине, а не затягивания войны еще на годы.

"Я знаю, что и Россия, и народ Украины хотят мирного урегулирования. Но президенту Зеленскому нужно продемонстрировать в большей степени, что он ценит поддержку, которую Киеву оказывает Вашингтон", – добавил Трамп.

Также он заявил, что завтра расскажет о будущем соглашении по минералам с Украиной.

Президент США также снова заявил, что его предшественник Джо Байден отдал Украине $350 млрд.

"За эти деньги мы могли бы восстановить наш флот", – отметил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что в Штатах пока не обсуждается соглашение с Украиной о полезных ископаемых. В Вашингтоне ее рассматривали как экономическое сотрудничество.

Между тем, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами в аэропорту Лондона после саммита европейских лидеров сказал, что он по-прежнему готов подписать предложенное соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами.

Напомним, что речь президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в Конгрессе во вторник, 4 марта, должна была касаться соглашения с Украиной о полезных ископаемых, которое не было подписано. Теперь ему придется изменять свой план.

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