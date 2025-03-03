Сначала — цитирую рассказ о ситуации из украинского СМИ, ссылающегося на чешское, причём привожу это даже без видео, ибо не оно здесь принципиально, а сам подход к явлению:

Видео дня

"В Праге произошел конфликт между водителем трамвая и украинскими супругами с ребенком. Водитель общественного транспорта накричал на украинцев, ударил мужчину и выгнал из вагона.

Об этом пишет iDNES.cz.

Причиной конфликта стало якобы то, что маленький ребенок стоял в обуви на сиденье. Мужчина с ребенком сидел в трамвае, а женщина стояла рядом с ними с повозкой. Водитель находился возле открытой двери.

"Вы не имеете никакого права находиться в этой стране! Я вызываю полицию! Вылезай", — кричал водитель на мужчину с ребенком на руках.

Мужчина отказался выходить, и тогда водитель применил к нему физическую силу.

"Вы загрязняете трамвай. Вы понимаете?", — кричал водитель на мужчину. После этого пара с ребенком вышла из трамвая.

Пражская городская транспортная компания опубликовала пост, в котором извинилась и выразила возмущение действиями своего сотрудника. Сейчас компания сотрудничает с полицией, где сообщили, что уже расследуют это дело.

"Видео инцидента в трамвае, которое распространяется в интернете, шокирует. Видеть, как работник транспортной компании выбрасывает пассажира из вагона с ксенофобскими высказываниями, а затем физически нападает на него, шокирует само по себе. Но то, что свидетелем этой агрессии — как вербальной, так и физической — становится маленький ребенок, нельзя простить", — сказал мэр Праги Богуслав Свобода."

Цитата закончена, так что комментирую.

Итак. Когда ребёнок в присутствии обоих родителей стоит в грязной обуви на сиденье в общественном транспорте, и это происходит не у нас, а в Чехии, то есть в "настоящей" Европе, приютившей эту семью (ибо так себя вести они, видимо, привыкли дома), — лично мне представляется, что не столько маленький ребёнок, сколько обое его родителей, это москалеподобные выродки, позорящие за рубежом Украину.

Если мы в самом деле хотим в Европу, нужно чем-то отличаться от русских и не наследовать совковые привычки то ли воспитания детей, то ли полного его отсутствия — пусть, мол, ОНИ [то есть чехи] к нам, вот таким вот, привыкают!

И — начистоту: разве виновата Европа в том, что к ней приехали три (ну хорошо: две с половиной) совковые полуобезьяны, даже если они из Украины, и при чём тут "ксенофобия"???

Если украинцы будут вести себя в Европе вызывающе, а потом громко станут рассказывать, что они "имеют значение", то евробудущее нашей страны окажется весьма печальным.

Европейцы, понятно, не должны поддаваться на провокации, но и нашим не стоит их провоцировать, а всем молодым папам лучше честь свою отстаивать не в чешских трамваях, а в ВСУ.