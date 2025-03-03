Я уверен, что встреча 2 марта в Лондоне европейских лидеров войдет в историю. Да, она рабочая, подготовительная, но носит переломный характер.

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Прем‘єр-міністр Великої Британії зібрав тих, хто готовий допомагати Україні і говорити про спільну систему європейської безпеки. Зустріч була діловою і результативною.

Після суперечки у Вашингтоні двох президентів - Зеленського і Трампа дипломати і історики хапалися за голову, українці не могли заснути. Саме після подій в Овальному кабінеті всі погляди були прикуті до Лондона.

Велика Британія тепло зустріла Президента Зеленського: мітинг-підтримки, газетні статті і заяви самого Прем‘єра Стармера. "Ми повині стати поруч з Україною", - говорив сер Кір Стармер.

2 березня Ланкастерський палац приймав 13 лідерів з 13 європейських держав, керівництво ЄС і генерального секретаря НАТО. Не обійшлося і без помилок в організації: забули через поспіх запросити лідерів країн Балтики. Але Прем’єр Стармер переговорив з ними онлайн і вибачився.

Чому була призначена зустріч? Після зустрічей Президента Макрона, Премʼєра Стармера у Вашингтоні, недипломатичної "дуелі" керівництва США з Президентом Зеленським необхідно було обговорити низку питань. Це допомога Україні, підготовка мирного плану, введення військ, налагодження відносин між Україною і США. Було вирішено, що після того, як будуть підготовлені проекти документів, вони будуть презентовані президенту США. Але мирний план відтепер готуватимуть в Європі. Як стало зрозуміло після саміту в Лондоні: ніякого мирного плану у Президента Трампа не було. Ось що головне!

Також на саміті обговорили кроки щодо стабілізації відносин Києва та Вашингтона. Президент Макрон, прем’єри Стармер і Мелоні розподіли обов’язки. Відтепер за спілкування з "найвеличнішим президентом всіх часів і народів" буде відповідати Прем‘єрка Італії Джорджа Мелоні. Особливу роль в переговорах між Україною і рф хоче взяти на себе Туреччина.

Окремо було обговорено кроки по розбудові ОПК Європи.