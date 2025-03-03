У мене є мИсли – пам’ятаєте ?

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Думаю, ви вже подивилися свіжий (прем’єра була 20 лютого) серіал Леслі Лінки Глаттера "Zero Day " із чудовим Робертом Де Ніро, таким самим, як Дональд Трамп, 81-річним "старим".

Є божевільна ідея.

Ок, росіяни і, схоже, вже й американці не хочуть бачити Президента Зеленського за столом переговорів. Про Трампа ми вже обговорили – чому і навіщо. Путін, можливо, боїться, що Зеленський умовно його вб’є – ну, пронесе там щось із ноу-хау, щось у стилі new technology Ілона Маска. :)

А тепер серйозно.

Створюємо рішенням Верховної Ради та указом Президента спеціальну комісію і надаємо їй ВСІ повноваження. Важливо, хто очолить комісію. Як у фільмі – колишній президент Джон Маллен.

Які у вас варіанти керівника спецкомісії?

У фільмі ключовим є його репутація. Я думаю, що також важливий досвід – досвід на рівні Президента, Прем’єра, Міністрів, Губернаторів. Беззаперечні моральні авторитети, такі як Сергій Жадан або Ліна Костенко, не підійдуть – у них немає досвіду державної служби та дипломатії.

Ющенко? Залужний? Сибіга? Клімкін? Тарасюк? Кличко? Терехов? Филатов? Садовый? Кучма?

Ідеального варіанту не буде.

Не шукайте.

У нас немає Лі Куан Ю чи навіть Лєшека Бальцеровича.

Але це не означає, що немає гідних кандидатів.