Британский профессор ежедневно в 22:30 делает одну и ту же странную вещь: этот 'ритуал' сделал его сон 'идеальным'

Британский профессор Тим Спектор поделился, что с самого детства имел серьезные трудности со сном, однако с годами разработал своеобразный "ритуал", который помог ему раз и навсегда избавиться от этой проблемы. Каждый вечер он придерживается одного и того же распорядка, а в 22:30 делает странную вещь – заклеивает рот с помощью специальных тейпов.

Как отметил Тим Спектор в статье для Telegraph, он выполняет несколько простых шагов, которые помогают сделать сон "идеальным", что в свою очередь уменьшает риск возникновения серьезных болезней, таких как проблемы с сердцем, диабета 2 типа или ухудшение когнитивных функций. О двух последних недугах профессор волнуется больше всего, ведь его родственники страдали ими.

Чтобы улучшить качество сна, Тим Спектор ужинает не позднее 19:30. Как пояснил профессор, если поесть незадолго до того, как лечь в постель, организм будет тратить силы на переваривание пищи и, соответственно, не сможет достаточно расслабиться.

В 21:00 он прекращает пользоваться мобильным телефоном. Тим Спектор перестает листать ленты социальных сетей, вместо чего пытается расслабить свой организм: приглушает свет в доме и принимает горячую ванну. Перед тем, как лечь в постель, профессор закрывает жалюзи на окнах, чтобы утреннее солнце его не разбудило.

Важнейший этап вечерней рутины Тима Спектора происходит в 22:30. Он заклеивает рот с помощью специальных пластырей, благодаря чему всю ночь дышит носом и не храпит.

"Для меня это стало настоящей революцией. Я спал с открытыми губами, из-за чего регулярно просыпался посреди ночи с сухостью во рту и очень сильно хотел пить. Конечно, позже я просыпался, чтобы сходить в туалет", – рассказал профессор.

Также Спектор использует беруши, чтобы лишние звуки его не будили. Профессор любит немного почитать в постели, после чего ложится спать не позднее чем в 23:00.

