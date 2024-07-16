Бренда и Дилан умерли, Андреа частично парализовало: как сложилась жизнь звезд сериала 90-х 'Район Беверли-Гиллз'

Актеры культового американского телесериала "Район Беверли-Гиллз" на протяжении многих лет заставляли фанатов наблюдать за жизнью главных героев. Несмотря на постоянные изменения звездного состава, каждый из 10 сезонов ленты достиг большой популярности.

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Впервые драма появилась на экранах зрителей в 1990 году, привлекая большое внимание к актерам. Редакторы таблоида The Mirror показали, как сложилась жизнь звезд сериала 90-х.

Джейсон Пристли – Брэндон Уолш

После закрытия культового сериала 54-летний Джейсон Пристли нашел себя в роли исполнительного продюсера. Однако знаменитость не покинул актерскую карьеру, появившись в кинолентах "Что мне нравится в тебе", "Без следа", "Меня зовут Эрл" и "Как я встретил вашу маму".

Будучи поклонником вождения гоночных автомобилей, он получил серьезные травмы в 2002 году, когда врезался в стену на большой скорости. К счастью, актеру удалось реабилитироваться. Личная жизнь Джейсона Пристли познало положительные изменения. В 2005 году звезда женился на визажистке Наоми Лоуд.

Шеннен Доэрти – Бренда Уолш

После того, как Шеннен Доэрти покинула шоу "Район Беверли-Гиллз" в 1994 году, актриса появилась в нескольких известных фильмах "Джей" и "Молчаливый Боб наносит ответный удар". Возвращение в индустрию сериалов звезда совершила, сыграв роль ведьмы Прю Галливел в драме "Все женщины ведьмы".

Однако жизнь Шеннен Доэрти за пределами съемочной площадки сложилась не так хорошо. У женщины были три брака с Эшли Гамильтоном, Риком Саломоном и Куртом Исвариенко, которые нельзя назвать удачными. В 2015 году актрисе диагностировали рак молочной железы, в результате которого она умерла 13 июля 2024 в 53. Женщине пришлось перенести мастэктомию, химиотерапию и лучевую терапию.

Люк Перри – Дилан Маккей

Завершив съемки в сериале "Район Беверли-Гиллз", Люк Перри играл второстепенные роли в лентах "Уилл и Грейс", "Мыслить как преступник" и "Симпсоны". Прежнюю популярность актеру удалось вернуть, приняв участие в многосерийной подростковой драме "Ривердейл". Однако, из-за острого ишемического инсульта, знаменитость умер в 52 года. У него остались двое детей от бывшей жены Рэйчел Шарп и невеста Венди Мэдисон Бауэр.

Дженни Гарт – Келли Тейлор

Первой ролью, которую сыграла Дженни Гарт по окончанию съемок "Района Беверли-Гиллз", была Валери Тайлер в ситкоме "Что мне нравится в тебе". В 2007 году актриса стала полуфиналисткой конкурса талантов "Танцев со звездами", а в 2009 году приняла участие в съемках "Улицы Сезам". Со своим вторым мужем Питером Фачинелли звезда познакомилась во время создании фильма "Незаконченный роман". Супруги развелись в 2013 году, имея трех общих дочерей.

Брайан Остин Грин – Дэвид Сильвер

Актеру Брайану Остину Грину удалось построить успешную актерскую карьеру. Он стал частью кинолент "Терминатор: Хроники Сары Коннор", "Отчаянные домохозяйки", "Управление гневом", "Холм одного дерева" и "Смолвиль".

Личная жизнь актера достаточно нестабильна. В 2006 году он обручился с моделью Меган Фокс. Отношения пары завершились в феврале 2009 года, однако возобновились в 2010 году. Звезды провели красивую свадебную церемонию на Гавайях. Сойдясь и разойдясь еще несколько раз, супруги объявили об официальном прекращении брака в 2020 году.

Тори Спеллинг – Донна Мартин

Покинув культовый сериал, Тори Спеллинг снялась в фильмах "Друг, за которого нужно умереть", "Рождественская песня" и "Последняя акула". Актриса участвовала в реалити-шоу "Тори и Дин: Дом, милый Голливуд" со своим вторым мужем. У супругов пятеро детей, но, несмотря на это, Тори Спеллинг и Дин Макдермотт заявили о разводе.

Ян Зиринг – Стив Сандерс

Ян Зиринг появился в шести частях фильма "Акулье торнадо" в роли Финна Шефарда. Кроме актерской карьеры, он стал участником гастролирующей танцевальной труппы Chippendales, с которой выступал в Лас-Вегасе.

В июле 1997 года мужчина женился на модели Playboy Никки Шиллер, с которой позже расстался в 2002. Актер имеет двух дочерей от новой избранницы Эрин Людвиг.

Габриэль Картерис – Андреа Цукерман

Габриэль Картерис была самой старейшей актрисой сериала "Район Беверли-Гиллз". Она покинула киноленту в 1995 году и стала ведущей собственного, не получившего популярности, ток-шоу "Габриэль". Знаменитость неоднократно приобщалась к озвучке известных фильмов и видеоигр. В 1992 году вышла замуж за Чарльза Айзекса, с которым имеет двух общих дочерей.

Актерская карьера женщины завершилась в 2006 году, когда ее лицо частично парализовало в результате травмы на съемках фильма "Прошедшее время".

Ранее OBOZ.UA рассказал, как сложилась жизнь главных героев сериала "Друзья".

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