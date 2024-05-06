20 лет спустя: как сложилась жизнь главных героев сериала 'Друзья'

20 лет назад на экранах завершился показ топового сериала, который остается популярным и сейчас. Последний эпизод "Друзей" состоялся 6 мая 2004 года и имел более 50 миллионов зрителей.

В сериале снялись Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан, Дэвид Швиммер и Мэтью Перри, чьи имена теперь знают миллионы. И сегодня OBOZ.UA решил показать вам, как изменились главные герои "Друзей" и что произошло в их жизни за эти двадцать лет.

Дженнифер Энистон – Рэйчел Грин

Конец сериала "Друзей" стал новой главой в личной жизни актрисы – после завершения шоу у нее произошли огромные перемены. Она пережила болезненный развод с Брэдом Питтом. Позже Энистон признавалась, что вытянуть себя из этого состояния ей помогла терапия. Тогда же она снялась в фильме "Развод по-американски". После этого актриса продолжила развивать свою карьеру в кино, имеет за плечами еще один брак с коллегой Джастином Теру, несколько неудачных романов и примирение с первым мужем. Несмотря на то, что изменения в жизни Энистон после "Друзей" были тяжелыми, актриса преодолела все трудности.

Кортни Кокс – Моника Геллер

А вот Кортни Кокс, сыгравшая в сериале Монику, в реальной жизни вышла замуж еще во время съемок "Друзей" – ее избранником стал актер Дэвид Аркетт. Пара встречалась в течение двух лет и поженились в 1999 году. Дочь Кортни и Дэвида, Коко Аркетт, родилась в 2004 году. Да, да – во время 10 сезона "Друзей" Кортни была беременна. Но в отличие от своей коллеги Лизы Кудроу беременность актрисы не могла быть вписана в сериал, поскольку по сюжету Моника не могла иметь детей. Фактически, в то время Моника и Чендлер пытались усыновить малыша, а Кортни пришлось носить мешковатую одежду, чтобы скрыть свою беременность от камер.

Кроме роли Моники, Кортни наиболее известна еще героиней Гейл Уэзерс во франшизе фильмов ужасов "Крик". Также актриса снялась в нескольких других фильмах и телешоу, таких как "Сияющая долина", "Бесстыдники" и "Современная семья".

Со своим первым мужем Дэвидом у Кортни отношения не сложились. Они некоторое время пытались спасти свой брак, однако развелись в 2010 году. Через некоторое время начала встречаться с певцом, автором песен и музыкантом Джонни МакДэйдом из инди-рок-группы Snow Patrol.

Лиза Кудроу – Фиби Буффе

Актриса, сыгравшая Фиби, была самой старшей среди других "Друзей". Сегодня ей уже есть 60, однако она выглядит прекрасно и счастлива в личной жизни: Кидроу замужем более 25 лет и имеет взрослого сына.

Что же касается актерской карьеры, то Лиза признается, что "Друзья" дали ей возможность настолько хорошо заработать, что в дальнейшей жизни она имела большую свободу выбора ролей и простор для творчества. С момента завершения "Друзей" Кудроу, пожалуй, сделала интересный выбор карьеры, явно основываясь на содержании, а не на больших гонорарах. Она появляется на экранах не так часто, как другие актеры, но снимается в фильмах и занимается режиссурой.

Мэтт Леблан – Джоуи Трибиани

После завершения сериала в 2004 году актер продолжил играть роль Джои Трибиани в дополнительном сериале "Джои". Ситком NBC сначала занял временной промежуток, в котором долго размещались "Друзья" в четверг вечером. Однако из-за низких рейтингов этот сериал перестали снимать после второго сезона. А Леблан тогда взял перерыв в актерской деятельности. Возрождение карьеры актера произошло в 2010 году после того, как он стал исполнительным продюсером вестерна Джона Хекса. Дальше были еще роли в разных комедийных сериалах и фильмах. Актер продолжает сниматься и сейчас.

Что же касается личной жизни, то ныне актер – холост. Еще во время работы над сериалом Мэтт начал жить с моделью и актрисой Мелиссой МакНайт. Пара обручилась в 2003-м, через год у них родилась дочь Марина Перл Леблан. Однако через два года после рождения ребенка Леблан и МакНайт развелись.

Дэвид Швиммер – Росс Геллер

Когда "Друзья" закончились навсегда, актер был категоричен в своем нежелании сниматься в сериалах. Он начал работать в кино и на сцене, а также озвучил жирафа Мелмана в фильме "Мадагаскар". Швиммер дебютировал на сцене Вест-Энда, исполнив главную роль в фильме Some Girl(s) 2005 года, а на Бродвее дебютировал в спектакле The Caine Mutiny Court-Martial в 2006 году. Более чем через десять лет после окончания "Друзей" Швиммер наконец-то вернулся на телевидение благодаря настоящему криминальному сериалу Райана Мерфи "Люди против А. Дж. Симпсона". После этой роли актер появился в семи эпизодах сериала "Уилл и Грейс" и снова стал звездой ситкома, исполнив главную роль Джерри Берштейна в британском сериале "Разведка".

Женился актер тайно в 2010 году на британской художнице Зое Бакман. В 2011 году у них родилась дочь Клео, но в большинстве своем держали отношения в тайне. Однако брак продлился всего 7 лет и в 2017 году пара развелась.

Сейчас актер продолжает сниматься, но в большинстве своем занимается режиссурой и продюсированием.

Мэтью Перри – Чендлер Бинг

Пожалуй, об актере, который сыграл самого веселого героя сериала, вспоминать наиболее сложно. Ведь реальная жизнь Мэтью складывалась совсем не так весело, как на экране. Еще во время работы над сериалом у актера начались "сложные отношения" с алкоголем и наркотиками. В 2022 году Мэтью выпустил автобиографическую книгу, где решился описать трудный путь борьбы со своей зависимостью и победу (как ему тогда казалось) над ней. В книге "Друзья, любовники и большая передряга" актер рассказал, что потратил более 7 миллионов долларов на попытки стать трезвым, посещал терапию дважды в неделю в течение 30 лет, провел время в психбольнице и по крайней мере 15 раз ходил на реабилитацию. Книга вышла в свет 1 ноября, а через год – 28 октября 2023 года сердце актера, который стал любимцем публики, остановилось.

Однако стоит сказать, что, несмотря на тяжелый жизненный путь и постоянную борьбу, Мэтью удалось оставить след в истории Голливуда – он сыграл немало ролей, как в фильмах, так и в сериалах. А его коллеги по работе над сериалом и сейчас тяжело переживают смерть Перри и не уверены, как правильно отпраздновать окончание культового сериала. Воссоединение или официальная встреча без Мэтью – это грустно. Но участники "Друзей" уверены, что Мэтью хотел бы, чтобы они продолжали встречаться и праздновать годовщину сериала. Это очень важно для них, когда они двигаются вперед.

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