Братья Борисенко с 'Фабрики звезд' впервые после длительного перерыва вышли на сцену и перевели на украинский свой популярный трек

Украинские исполнители братья Борисенко, которые прославились благодаря участию в третьем сезоне отечественной "Фабрики звезд", впервые после продолжительного исчезновения вышли на сцену. Они появились на концерте певицы MamaRika и поразили аудиторию новой версией своего знаменитого трека "Звездный берег".

Видео дня

Дуэт перевел популярный хит на украинский, чем вызвал сильный восторг слушателей. Соответствующее видео появилось в Telegram-канале блоггера Богдана Беспалова.

"Время вспомнить песенку, которую мы держали довольно долго и не переводили. Сейчас настало то время, когда мы выступим с живой премьерой украинской версии трека, который мы ждали так долго. Специально для вас и только сегодня, потому что неизвестно, что дальше будет, – "Зоряний берег", – произнесли артисты со сцены.

Как только слушатели услышали знакомую мелодии композиции, которая была безумно популярной во времена "Фабрики звезд", а затем украиноязычный текст, зал разразился аплодисментами. Положительные эмоции обновленная версия трека вызвала и у пользователей сети.

"Ностальгия. Хочется студийку этого перевода, бомбически спели".

"Хорошо, по-моему".

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Наталья Могилевская перевела хит "Полюби меня такой" на украинский.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!