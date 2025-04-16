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Брат Дмитрия Капранова показал памятник на могиле известного писателя, который собственноручно вырезал из камня за полгода

Оксана Гейдор
Шоу Oboz
2 минуты
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Брат Дмитрия Капранова показал памятник на могиле известного писателя, который собственноручно вырезал из камня за полгода

Виталий Капранов, брат-близнец внезапно умершего украинского писателя и издателя Дмитрия Капранова, за полгода изготовил ему собственноручно памятник, который установил на могиле. Фото обелиска публицист выложил на своей странице в Facebook.

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В интервью OBOZ.UA Виталий Капранов рассказал, что означают многочисленные детали монумента. А также объяснил, почему решил выгравировать на памятнике надпись "братья Капрановы" и два портрета – брата и свой, указав одну дату смерти.

Виталий Капранов вспоминает, что когда решил мастерить надгробный монумент брату своими руками, пришлось овладеть новыми навыками, но добавляет: кажется, справился.

Брат Дмитрия Капранова показал памятник на могиле известного писателя, который собственноручно вырезал из камня за полгода

"Конечно, я не мастер этого дела, но это, пожалуй, минимум, который могу сделать сейчас, – рассказывает писатель. – И вообще отношения со смертью, отношения с мертвыми – это то, что, на мой взгляд, не стоит перекладывать на плечи других. Конечно, есть институт – церкви, священники, традиционно мы им это доверяем. Но поскольку у нас с братом уникальная ситуация, мы фактически единственное целое, то в этом вопросе не могу сверяться на других людей. Поэтому решил, что попытаюсь сделать памятник своими руками".

Брат Дмитрия Капранова показал памятник на могиле известного писателя, который собственноручно вырезал из камня за полгода

Виталий Капранов говорит, что работа длилась полгода: "Что-то не получалось – пробовал по-другому. И в результате уже около двух недель как установили памятник. Мы с Очаковщины, из степных скифских краев, поэтому за основу взяли (это "мы" у меня автоматически выходит, и, думаю, так будет всегда) скифскую бабу как символ нашего юга. Нашел хороший камень, привезли его. Я не скульптор, не архитектор, не представлял себе, как обрабатывают камень, но что-то смотрел на YouTube, до чего сам доходил в процессе работы. Дочь помогала с дизайном – она профессиональная художница".

"Как мастер я намеренно не пытался притворяться Микеланджело, поскольку наши скифские скульптуры по стилю – это примитивизм, – продолжает Капранов. – Ну и главное в этой работе – символизм. Первое – это скифская баба как символ, основной абрис – казацкое лицо. Дальше – кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга – как основной носитель портрета. Меч – копия со скифских рисунков. Ну и звезда восьмиугольная – как символ принадлежности украинской культуре. Надпись "Братья Капрановы" и дать жизнь – это для понимания того, что я уже тоже завершил свой путь".

Виталий Капранов говорит, что в комментариях в Facebook ему писали, что стоит таки оставить на монументе имя и фамилию Дмитрия и убрать один портрет, однако его мнение о задумке не изменилось: "К большому сожалению, год назад братья Капрановы прекратили существование, сегодня есть только один брат. Я буду пытаться завершить то, что мы начали, но понимая, что братья Капрановы и брат Капранов – это разные вещи. Я написал на памятнике правду: "брать Капрановы" – это явление, которое, к большому сожалению, финишировало в прошлом году. Я постараюсь поддерживать бренд, делать все, что мы задумывали. Есть очень много незаконченных проектов, буду работать, насколько хватит сил. Однако сегодня я одной ногой в этом мире, другой на том – так и живу".

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте здесь.

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