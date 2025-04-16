Брат Дмитрия Капранова показал памятник на могиле известного писателя, который собственноручно вырезал из камня за полгода

Виталий Капранов, брат-близнец внезапно умершего украинского писателя и издателя Дмитрия Капранова, за полгода изготовил ему собственноручно памятник, который установил на могиле. Фото обелиска публицист выложил на своей странице в Facebook.

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В интервью OBOZ.UA Виталий Капранов рассказал, что означают многочисленные детали монумента. А также объяснил, почему решил выгравировать на памятнике надпись "братья Капрановы" и два портрета – брата и свой, указав одну дату смерти.

Виталий Капранов вспоминает, что когда решил мастерить надгробный монумент брату своими руками, пришлось овладеть новыми навыками, но добавляет: кажется, справился.

"Конечно, я не мастер этого дела, но это, пожалуй, минимум, который могу сделать сейчас, – рассказывает писатель. – И вообще отношения со смертью, отношения с мертвыми – это то, что, на мой взгляд, не стоит перекладывать на плечи других. Конечно, есть институт – церкви, священники, традиционно мы им это доверяем. Но поскольку у нас с братом уникальная ситуация, мы фактически единственное целое, то в этом вопросе не могу сверяться на других людей. Поэтому решил, что попытаюсь сделать памятник своими руками".

Виталий Капранов говорит, что работа длилась полгода: "Что-то не получалось – пробовал по-другому. И в результате уже около двух недель как установили памятник. Мы с Очаковщины, из степных скифских краев, поэтому за основу взяли (это "мы" у меня автоматически выходит, и, думаю, так будет всегда) скифскую бабу как символ нашего юга. Нашел хороший камень, привезли его. Я не скульптор, не архитектор, не представлял себе, как обрабатывают камень, но что-то смотрел на YouTube, до чего сам доходил в процессе работы. Дочь помогала с дизайном – она профессиональная художница".

"Как мастер я намеренно не пытался притворяться Микеланджело, поскольку наши скифские скульптуры по стилю – это примитивизм, – продолжает Капранов. – Ну и главное в этой работе – символизм. Первое – это скифская баба как символ, основной абрис – казацкое лицо. Дальше – кобза, потому что мы занимались музыкой, это одна из граней нашего творчества. Книга – как основной носитель портрета. Меч – копия со скифских рисунков. Ну и звезда восьмиугольная – как символ принадлежности украинской культуре. Надпись "Братья Капрановы" и дать жизнь – это для понимания того, что я уже тоже завершил свой путь".

Виталий Капранов говорит, что в комментариях в Facebook ему писали, что стоит таки оставить на монументе имя и фамилию Дмитрия и убрать один портрет, однако его мнение о задумке не изменилось: "К большому сожалению, год назад братья Капрановы прекратили существование, сегодня есть только один брат. Я буду пытаться завершить то, что мы начали, но понимая, что братья Капрановы и брат Капранов – это разные вещи. Я написал на памятнике правду: "брать Капрановы" – это явление, которое, к большому сожалению, финишировало в прошлом году. Я постараюсь поддерживать бренд, делать все, что мы задумывали. Есть очень много незаконченных проектов, буду работать, насколько хватит сил. Однако сегодня я одной ногой в этом мире, другой на том – так и живу".

Полное интервью с Виталием Капрановым читайте здесь.

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