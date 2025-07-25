'Боюсь, меня могут не понять в Украине'. Звезда '1+1' Лидия Таран рассказала, кем работает во Франции и почему изменила внешность

После начала полномасштабной войны звезда телеканала "1+1", телеведущая Лидия Таран приняла сложное, но вынужденное решение – уехать из Украины вместе с дочерью-подростком. Сейчас она находится во Франции.

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Журналистка работает корреспондентом государственного агентства "Укринформ". Таран признается: за эти годы изменилась не только ее жизнь, но и она сама. Об этом она рассказала в интервью OBOZ.UA.

"Я не в эмиграции, – подчеркивает Таран. – Работаю во Франции как собственная корреспондентка государственного агентства "Укринформ". Фактически нахожусь в длительной командировке – так и указано в моем контракте. Бываю в Украине – там моя мама, брат и вся семья, поэтому стараюсь приезжать чаще".

Телеведущая также рассказала, на каких условиях сейчас сотрудничает с телеканалом "1+1", лицом которого была с 2009 года: "Я время от времени включаюсь на свой родной канал, когда приглашают – и в эфиры "Сніданку з 1+1", и в рамках телемарафона. Но мы сотрудничаем на добровольных началах, это, по сути, волонтерская деятельность".

"Вот через несколько недель снова поеду в Украину, – продолжает Таран. – Имею несколько интервью, и честно – немного переживаю. Потому что боюсь, что меня могут не понять в Украине: сейчас не вписываюсь в привычные стандарты украинской красоты. Я перестала красить волосы. Мой первый телевизионный эфир состоялся на Новом канале 27 лет назад – как раз в июле. И много лет подряд меня перекрашивали стилисты, делали все бьюти-процедуры, которые у нас считаются нормой. Последние два года не красилась. Здесь очень мало людей это делают, особенно перекрашивание в блондинку. И вот думаю: может, осветлить несколько прядей для эфиров? Признаюсь еще – ресницы тоже не крашу. Полгода точно. Хотя в косметичке лежит дорогая модная тушь. Просто здесь очень ценится натуральность".

Ранее OBOZ.UA писал, что телеведущая Маричка Падалко предположила, по какой причине ее кума Лидия Таран может не вернуться в Украину.

Полное интервью с Лидией Таран читайте на OBOZ.UA в воскресенье, 27 июля.

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