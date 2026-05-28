Больше не рыжая: звезда 'Дизель шоу' Булитко кардинально сменила имидж после пластической операции. Фото до и после

Украинская комедийная актриса и звезда проекта "Дизель шоу" Виктория Булитко, которая в начале этого года сделала пластическую операцию на лице, отказалась от своего привычного стиля. Аудитория привыкла видеть знаменитость с рыжими волосами, однако теперь она стала блондинкой.

Но на изменении цвета волос эксперименты артистки с внешностью не закончились. Она сделала стильное каре выше плеч. Видео с перевоплощением звезда поделилась в своем Instagram.

На обнародованном ролике можно увидеть, что Виктория Булитко пришла к мастеру с четким запросом: кардинально изменить имидж. Актриса была готова на любой эксперимент, чтобы в результате иметь яркий и стильный вид.

Колорист снял все нарощенные волосы артистки и покрасил ее пряди в теплый total-blond с розовым оттенком. Кроме того, мастер сделал Виктории Булитко каре и добавил прическе интересной фактуры благодаря легким волнам.

Звезда "Дизель шоу" осталась довольна результатом перевоплощения, а ее восторг разделили и подписчики и коллеги:

"Мать! Это прям истерика! Ну очень круто!"

"Очень красиво".

"Вау. Какая легкая, сексуальная, романтичная. Очень свежо так выглядит после того огненного предыдущего цвета. Удивили! Красота".

"Минус 10 лет! Паспорт будут спрашивать на кассе точно! Очень классно!".

"Какой крутой результат".

Пластическая операция артистки

В январе Виктория Булитко поделилась, что легла под нож пластического хирурга, чтобы избавиться от родинки на щеке. Артистку беспокоило, что образование на ее лице начало постепенно расти, поэтому она обсудила эту проблему с врачами и, согласно полученной рекомендации, решилась на операцию.

Как делилась Булитко, процедура была для нее абсолютно безболезненной и длилась около 50 минут: "Врач сказал, что я терпеливая, но было действительно не больно. Я даже могла бы заснуть во время операции. Я отдыхала".

