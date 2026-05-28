64-летняя телезвезда сделала подтяжку лица, которая стоит дороже, чем автомобиль: как она изменилась. Фото

64-летняя американская ведущая Рози О'Доннелл откровенно поделилась, что в январе этого года решилась на кардинальные изменения во внешности – сделала подтяжку лица. Долгое время телезвезда выступала за естественное старение и считала, что никогда не ляжет под нож пластического хирурга, однако все изменилось после разительного похудения. Как отметила О'Доннелл, ее больше не удовлетворяло собственное отражение в зеркале, поэтому она сделала процедуру, за которую заплатила больше, чем за любой из своих автомобилей.

О пережитом опыте ведущая рассказала в эмоциональном посте на платформе Substack. Она подчеркнула, что долгое время взвешивала все плюсы и минусы пластической операции, но в итоге осталась довольна результатом.

"Раньше я очень негативно относилась к пластическим операциям на лице. Я считала себя лидером женщин, которые никогда и ни за что это не сделают. Я считала это предательством феминизма, старения, нашей команды женщин по всему миру. А потом я похудела на 23 килограмма... Это были не морщины – это сила притяжения. Я смотрела в зеркало и думала: это не старение, я будто таю", – поделилась знаменитость.

По словам Рози О'Доннелл, она долгое время пыталась убедить себя, что такие изменения во внешности являются абсолютно естественными, пока не осознала: просто занимается самообманом. Ведущая начала серьезно задумываться о подтяжке лица и искать необходимую информацию, однако новые сомнения спровоцировали слова ее младшего ребенка – небинарной личности Клея.

"Клей сказали: "Ты заслужила свои морщины". Что, во-первых, грубо. Но в то же время правдиво. Потом добавили: "Молодые женщины смотрят на тебя как на пример". А напоследок: "Я не смогу уважать тебя, если ты это сделаешь". И эти слова меня зацепили", – рассказала ведущая.

Но в конце концов Рози О'Доннелл пришла к выводу: хочет показать детям на собственном примере, что они не обязаны ничего в себе менять, но если искренне этого хотят, не должны чувствовать стыд. Она нашла врача, которому доверила проведение серьезной процедуры, и выдвинула одно важное требование: хочет остаться собой, а не сделать так, чтобы ее лицо было неподвижным и безэмоциональным.

"Я хотела установить границу. Я хотела остаться собой, просто не такой измученной. И я действительно похожа на себя – немного более бодрую и эмоционально уравновешенную версию себя", – отметила телезвезда.

Самым большим удивление после операции для Рози О'Доннелл стало то, что никто даже не заметил изменений на ее лице.

