Больше не девочка. 15-летняя дочь Бена Аффлека вышла в люди в мужской одежде и озвучила свое новое имя

15-летняя дочь голливудского актера Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер, которую раньше знали как Серафину Роуз, впервые официально появилась под новым именем на панихиде за дедушкой. Надев черный брючный костюм и выйдя к собравшимся с короткой прической, она представилась, назвав себя Фином.

Об этом сообщает Daily Mail. Дочь Аффлека впервые увидели с короткими волосами еще в феврале 2024 года.

Поминальная служба, транслировавшаяся в прямом эфире на Facebook, была посвящена отцу Дженнифер Гарнер Уильяму Джеку Гарнеру, который скончался неделей ранее в возрасте 85 лет. Вслед за другими внуками Серафина Роуз представилась у церковной кафедры, сказав: "Привет, меня зовут Финн Аффлек".

Финн – средний ребенок Гарнер и Аффлека. У бывших супругов также старшая дочь Вайолет Энн, 18 лет, и младший сын Сэмюэль, 15 лет. Звездная пара развелась в 2015 году, сохранив дружеские отношения.

В 2022 году Аффлек женился на певице Дженнифер Лопес, чья 16-летняя дочь Эмме Марибель Муниз использует гендерно-нейтральные местоимения и сблизилась с Фином, как сводная сестра.

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