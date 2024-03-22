Помолодел минимум на 10 лет: Бен Аффлек сбрил бороду и поразил поклонников. Фото до и после

Американский актер Бен Аффлек предстал перед папарацци в неожиданном образе. Знаменитость сбрил свою бороду, в результате чего "помолодел минимум на 10 лет".

51-летняя кинозвезда продемонстрировал смену имиджа 21 марта, когда вышел на прогулку со своим 12-летним сыном Сэмюэлем. Об этом сообщает Daily Mail.

Фотографы успели поймать момент, когда Аффлек нес в руках баскетбольный мяч, а его сын тащил за собой рюкзак на колесах. Актер был одет в зеленую рубашку на пуговицах поверх темно-бордовой футболки с вельветовым пиджаком и кроссовками.

У Аффлека есть трое детей со своей бывшей женой, актрисой Дженнифер Гарнер: младший сын Сэмюэль, 18-летняя дочь Серафина, и 15-летняя Вайолет. На прошлой неделе бывших супругов заметили на баскетбольном матче их общего сына. С 2022 года актер состоит в браке с певицей Дженнифер Лопес.

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