Бокал вина и продукты-табу: балерина Екатерина Кухар рассекретила, как держит себя в форме в 44 года

Украинская балерина Екатерина Кухар рассказала, как поддерживает физическую форму в 44 года и каких правил придерживается в питании. Артистка призналась, что даже при отсутствии регулярных выступлений не позволяет себе расслабляться, ведь тело, по ее словам, требует постоянной дисциплины.

Как напоминает Кухар в интервью медиа "ТиКиїв", форма не сохраняется автоматически – независимо от того, есть спектакли или нет.

"Это вопрос дисциплины и культуры – прежде всего культуры питания и отношения к своему телу. Форма не держится сама независимо от того, есть регулярные выступления или нет. Все требует усилий", – объяснила она.

Балерина отметила, что в ее случае речь идет о почти ежедневных тренировках, четком режиме и вынужденном интервальном голодании. В рационе – максимально простые продукты.

"Это айран, йогурт или кефир в промежутках. И, конечно, нервы, как бы банально это ни звучало. Но балет научил меня главному: тело – это ответственность. И если с ним договариваться честно, оно отвечает взаимностью. Однозначно никогда не пью газированную сладкую воду, майонез для меня тоже табу", – подчеркнула артистка.

Кроме питания и спорта, Кухар уделяет внимание ежедневным ритуалам и ментальному балансу. Она убеждена, что внешний вид напрямую зависит от внутреннего состояния.

"Основа – это очень простые вещи: сон, качественное питание, ежедневные прогулки. Sound healing (звуковая терапия. – Ред.), солнце, аромотерапия, массажи, развитие в разных направлениях. Ежедневные ритуалы красоты – например, кубики льда для лица. Хорошие друзья и влюбленность дарят положительные эмоции. Иногда – бокал красного вина – там, кстати, достаточно антиоксидантов. В итоге все сводится к одному: внутренний баланс всегда виден снаружи", – поделилась балерина.

В частности, Кухар поделилась, как относится к своему возрасту. По ее словам, чем старше становишься – тем больше начинаешь наслаждаться жизнью.

"К возрасту я отношусь с иронией и здоровым юмором. Цифры, конечно, растут – но вместе с ними растет и вкус к жизни. Если ты с собой дружишь и не делаешь глупостей против собственных тела и души, каждый новый этап дает свои бонусы. Так что так – мне 44. И, кажется, это именно тот возраст, когда ты уже все понимаешь, но еще все можешь", – подытожила она.

