Звезды в шоке, подписчики не верят своим глазам: сын Екатерины Кухар изменился до неузнаваемости и поразил сеть фотосессией с мамой

Украинская прима-балерина Екатерина Кухар поделилась с подписчиками новыми фотографиями со своим сыном Тимуром и произвела настоящий фурор. Юноша не часто появляется в социальных сетях звездной танцовщицы, поэтому на кадрах ярко заметно, что он очень сильно изменился.

Тимур Кухар отрастил густые темные кудри, а ростом уже обогнал артистку балета. Однако черты лица у мамы и сына до сих пор остаются довольно похожими. Результатом совместной фотосессии прима-балерина поделилась на личной странице в Instagram.

Екатерина Кухар с сыном попозировали перед камерой в изысканных аутфитах. Они оба одели черные костюмы, однако танцовщица предпочла классический аутфит, тогда как Тимур выбрал более фактурный наряд. Для некоторых кадров сын артистки балета дополнял лук белой рубашкой или гольфом.

Новые фотографии Екатерины Кухар с сыном произвели сильное впечатление как на ее фанатов, так и звездных коллег. В комментариях под постом люди признались, что были откровенно шокированы увидеть, как сильно вырос Тимур, и, конечно же, оставили приме-балерине и юноше много комплиментов.

"Я не верю, что это он. Такой маленький был недавно".

"Ничего себе. Как повзрослел. Красавчик, как и мама".

"Какие вы красивые".

"Боже, какой красавчик. Но я не удивлена, потому что вся ваша семья очень красивая и не только внешне, а и душой, и добрым сердцем. Даже не верится, что это он, потому что последний раз видела маленького подростка. Желаю вам всем удачи".

"Я извиняюсь, а кто этот краш? Катя, это твой сын?"

Напомним, что сын Екатерины Кухар и хореографа Александра Стоянова живет в США. Как рассказывал Тимур, за рубежом он совмещает обучение в украинской и американской школах, а также увлекается сферами, которые интересны далеко не всем подросткам: "Больше всего интересуюсь всем, что касается недвижимости, экономики и бизнеса. Это сферы, которые действительно увлекают меня. Вне школы большую часть времени посвящаю спорту: занимаюсь футболом, баскетболом и большим теннисом".

