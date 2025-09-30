Блогер шокировал видом заброшенной могилы украинской оперной легенды. Фото

Украинский блогер, который довольно часто показывает подписчикам, как наводит порядок на заброшенных могилах, поразил, в каком состоянии находится место захоронения актрисы музыкальной комедии Антонины Савченко. Память легенды отечественной оперы увековечили величественным монументом на Байковом кладбище, однако, похоже, в течение многих лет за ним никто не ухаживал.

Видео дня

Могила артистки заросла большим количеством растений, более того, кое-где уже начала разрушаться. Соответствующее видео интернет-деятель обнародовал на на личном YouTube-канале.

На месте захоронения Антонины Савченко был установлен высокий гранитный постамент, на вершине которого размещена скульптура с изображением легенды отечественной оперы. Можно увидеть, что на монументе повреждена краска, а в одном месте даже появилась большая трещина.

Совсем не лучший вид имеет и металлический забор вокруг могилы артистки. Он почти полностью покрылся ржавчиной.

Что известно об Антонине Савченко

Антонина Антоновна Савченко родилась 3 июня 1911 года в Киеве. Высшее музыкальное образование она получила в столичной консерватории. Артистка была очень предана любимому делу, поэтому даже во время оккупации Киева в годы Второй мировой войны выступала в оперетте, поддерживая связь с подпольем.

Когда о такой смелой деятельности Антонины Савченко узнал австрийский композитор Франц Легар, то вручил ей клавир с надписью: "Лучшей Анне Главари", хваля одну из ее самых известных ролей.

С 1938 по 1963 годы артистка была солисткой Киевского театра оперетты. Антонина Савченко отошла в мир иной 27 мая 1963 года.

Ранее OBOZ.UA рассказал, как выглядит помпезная могила Вячеслава Черновола.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!