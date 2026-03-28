'Каждый день учу по пять слов на украинском'. Блогер-миллионник Мустафа Фавади – о жизни в селе на Прикарпатье, родном Ираке и Бандере, который его спас

Блогер-миллионник из Ирака Мустафа Фавади в 2018 году переехал в Украину и жил в разных городах. С началом полномасштабного вторжения он уехал в Германию, но совсем скоро вернулся. Сегодня Мустафа живет в селе на Прикарпатье, где самостоятельно восстановил заброшенный дом, продолжает изучать украинский язык и активно ведет свой блог.

В интервью OBOZ.UA 31-летний Фавади опроверг миф об арабских мужчинах, высказал мнение, чем украинцы отличаются от иракцев, и объяснил важность общения на украинском языке. Также блогер рассказал, почему называет себя бандеровцем, а Украину считает лучшим местом для жизни.

– Мустафа, что вы знали об Украине до переезда?

– Я знал об Андрее Шевченко (смеется). У меня здесь есть друзья, поэтому кое-что узнавал от них, а еще читал много информации. Мне говорили: мол, зачем ехать в Украину, лучше переезжать в такие страны, как Германия или Люксембург. Но я очень хотел приехать именно сюда – и вот уже восемь лет здесь живу.

– А что вас больше всего удивило, когда приехали в Украину?

– Первый год, когда я жил в Киеве, было немножко сложно решить: какой язык учить – русский или украинский? Но после того, как я переехал в Ивано-Франковск, мне хотелось общаться только на украинском. Я считаю, что на русском языке нельзя разговаривать, если ты в Украине, а не в России.

– А как вы учите украинский язык? Что кажется самым сложным?

– Я – блогер и стремлюсь снимать контент не только на арабском, но и на украинском. Ежедневно изучаю по пять слов. Начинал с простых фраз: "Привет! Как ты? Что делаешь?". Так постепенно мой словарный запас расширялся. Конечно, для этого надо постоянно общаться. У меня много друзей-украинцев, которые помогают с языком, – вместе мы даже играем в футбол.

– Когда началось полномасштабное вторжение, что вы делали?

– Когда началась война, друзья уговорили меня поехать в Германию и вернуться тогда, когда ситуация станет спокойнее. Помню, как был на границе со своей девушкой – она видела, что я хочу плакать, и начала меня успокаивать.

В Германии я получал помощь в центре занятости, но все равно очень хотел вернуться в Украину. И сделал это при первой возможности, хотя друзья и отговаривали: мол, нет света, частые тревоги, обстрелы.

– А почему вы так хотели вернуться?

– Для меня в Украине лучше всего. Я уже немножко знаю язык, у меня есть свой YouTube-канал на более чем шесть миллионов подписчиков, я хорошо зарабатываю и всегда говорю: Украина будет!

– Было ли вам легко прижиться в Украине?

– Да, мне было легко прижиться, потому что всегда помогали люди. Я жил в Германии, но такого отношения, как в Украине, не было. А еще могу сказать, что украинцы любят тех, кто изучает украинский язык.

– А вы не волновались из-за того, что живете достаточно близко к Бурштыну, который часто подвергается российским обстрелам?

– Несколько раз мне приходилось слышать очень сильные взрывы, но я видел соседей на улице и сразу шел к ним. Мне не страшно, потому что когда я был маленьким, в Ираке была война.

– То есть это уже ваша вторая война?

– Да, но в Ираке была гораздо страшнее война, чем здесь, в Украине.

– Как, кстати, прошла украинская зима для вас?

– Эта зима была очень тяжелой, впервые в жизни я видел столько снега! Поэтому думаю, что мне будет сложно в селе следующей зимой, потому что в доме было очень холодно. Но, слава Богу, сейчас погода уже хорошая (улыбается).

– Ваши видео на YouTube на арабском языке. Планируете ли создавать украиноязычный контент?

– Да, планирую. Сейчас есть украиноязычный контент только в TikTok.

– А ваши подписчики – это вообще кто? Вы их отслеживаете?

– Большинство моих подписчиков – из Ирака, Саудовской Аравии, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и немного из Украины. Я снимаю видео о своем быте, о том, как делал ремонт в старом доме в селе. Теперь очень много иностранцев хотят в Украину – даже больше, чем в Дубай (улыбается).

– Какое ваше любимое место или город в Украине?

– Ивано-Франковск.

– Мне очень приятно, поскольку я сама родом из Ивано-Франковска. А с местным населением как вы нашли общий язык?

– Я познакомился со своими соседями еще в первый день, как переехал в село, но многие слова, которые они употребляли, не понимал. Например, здесь никто не говорит "сьогодні" – говорят "нині", не "картопля" – а "бульба" (смеется).

Соседи приносят мне разные украинские блюда: холодец, голубцы, вареники, а я готовлю для них что-то из иракской кухни. У нас отличные отношения, я люблю им помогать.

– Легко находите подходящие продукты, специи для приготовления ваших национальных блюд?

– Я всегда заказываю через интернет из Одессы или Киева.

– Заметили ли вы какие-то схожие черты между иракцамии украинцами?

– Украинцы спокойнее иракцев (улыбается). А еще интересно: они думают, что каждый мусульманин должен иметь четыре жены, но в Ираке такого нет. Конечно, если мужчина этого очень хочет и имеет много денег – то другое дело. Но обычно мы ищем одну.

– Мустафа, почему вы называете себя бандеровцем?

– Как-то я со своим другом-украинцем гулял по Ивано-Франковску. Когда мы проходили мимо военкомата, военные вдруг его остановили и хотели посадить в машину. Мой друг начал умолять меня не оставлять его. Ко мне подошел один из военных старшего возраста и спросил: "Что ты здесь делаешь? Ты разговариваешь на украинском?". На что я ответил: "Я – Бандера! Отпустите нас, пожалуйста!". Они рассмеялись и действительно отпустили нас.

Я очень хочу, чтобы эта война закончилась, и все имели возможность вернуться в свои дома.

– Планируете ли поехать на свою родину?

– Нет, сейчас этого в планах нет. Хочу хорошо выучить украинский язык и создать компанию по организации экскурсий в Яремче, Буковель, Закарпатье, Киев, Одессу. Также мечтаю приобрести собственный дом и, когда закончится война, забрать сюда маму. Она видела видео из нашего села, ей очень понравилось. Даже уже знает несколько слов на украинском (улыбается).

Мне было пять лет, когда папа заболел и умер. Мама была вынуждена сама работать и воспитывать нас с сестрами. Когда я решил переехать в Украину, то объяснил ей: здесь смогу лучше зарабатывать. Конечно, она волнуется за меня, потому что знает, где именно я живу. Она в курсе обстрелов и того, что иногда у нас нет света или тепла.

