Блогер, который выехал за границу, осквернил форму ВСУ в Хэллоуин и нарвался на жесткий комментарий военного. Возмутительные фото

Киевский блогер Олег Барышевский, который в 2024 году сбежал за границу, попал в громкий скандал из-за возмутительного образа на празднование Хэллоуина. Он развлекался на тематической вечеринке в форме Вооруженных сил Украины.

Видео дня

На такой "костюм" интернет-деятеля обратил внимание защитник с позывным "Вицик". Военнослужащий обнародовал несколько фотографий Барышевского в своем Instagram и жестко отметил, что "пиксель" – это не "прикол" на Хэллоуин, а одежда, в которой ежедневно выживают бойцы.

"Кто ты воин? Хоть когда-нибудь ты чувствовал настоящий запах этого "пикселя"? Не запах на вечеринке с дезодорантом, дымом от вейпа, а тот, который остается, когда его неделями, месяцами не снимаешь. Когда он мокрый от пота, когда пахнет крысами, болотом, потому что в нем спишь на земле. Когда он пропитывается кровью лучшего друга, которому ты пытаешься закрыть глаза. Когда на нем пятна не от вина, а от грязи, дыма, пороха, FPV и КАБов", – написал военный.

"Вицик" эмоционально добавил, что в то время, как Олег Барышевский весело танцует в форме ВСУ и распивает коктейли, защитники в ней делают последние глотки воздуха и погибают. Он добавил, что "пиксель" – это символ войны, а не "маскарад".

"Пиксель" не пахнет брендом, он пахнет землей, кровью, потом, страхом и достоинством. Когда ты в нем танцуешь на вечеринке – ты танцуешь на костях тех, кто уже не вернется. Если ты и тебе подобные этого не понимаете, то хотя бы не смейтесь над теми, кто платит за него самую высокую цену. Мне стыдно, что я живу с таким долб**бом в одном мире", – добавил защитник.

Реакция блогера

После шквала критики в свою сторону Олег Барышевский вышел на связь в Instagram и оправдал этот поступок. Блогер заявил, что никоим образом не хотел осквернить форму ВСУ или высмеять военных, ведь испытывает к ним сильное уважение. Аккаунт интернет-деятеля закрыт, но скриншот сообщения появился в Telegram-канале "Киевский движ".

"Я был в образе себя, в своей форме, которую мне дали в учебном центре. Единственное высмеивание, которое здесь может быть, – это высмеивание самого себя, а не солдат, которые воюют на фронте. Все, кто давно подписан, знают мое отношение и уважение к военным и насмехаться над ними я бы никогда не стал. Не смотря на то, что я не нахожусь в Украине, – там находится вся моя семья и мы все обязаны нашим ребятам за то, что они защищают нашу страну", – написал блогер.

Побег Барышевского из Украины

Известно, что блогеру удалось выехать из Украины со второй попытки. В 2024 году его задержали в составе группы из 47 военнообязанных мужчин, которые пытались пересечь границу с Молдовой. 11 июля должно было пройти заседание суда из-за совершения Олегом Барышевским административного правонарушения. Однако ему все же удалось покинуть территорию родной страны.

"Никакие законы, люди или правила меня не сломают, я всегда знал, что я должен быть там, где я есть сейчас. Я прошел очень сложный путь, но я здесь и я впервые за много лет чувствую себя по-настоящему счастливым человеком", – писал блогер, который уехал в Париж.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что актер-воин Даниил Мирешкин публично наехал на Тараса Цимбалюка, сыгравшего "азовца", и напомнил о его "грехах".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!