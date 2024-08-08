Блейк Лайвли надела культовое ожерелье Элизабет Тейлор за $3,8 млн: что за трагическая история любви за ним стоит

Звезда долгожданного фильма "Все закончится на нас" Блейк Лайвли надела ожерелье Cartier стоимостью 3,8 миллиона долларов (более 155 миллионов гривен), когда-то принадлежавшее легенде Голливуда Элизабет Тейлор. Украшение стало частью образа актрисы для сентябрьского выпуска VOGUE.

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36-летняя красавица сыграла роль гламурной воровки драгоценностей во время фотосессии "Ограбление сердца" База Лурмана, вдохновленной Хичкоком. Напарником Лайвли стал коллега ее мужа по фильму "Дедпул и Росомаха" Хью Джекман. На одном из кадров Блейк рассматривает "украденное" ожерелье Cartier с рубинами и бриллиантами, которое подарил Тейлор ее тогдашний муж Майк Тодд в 1957 году, пишет People.

Более 60 лет назад милую реакцию покойной актрисы на драгоценный подарок снял на камеру друг супругов. В 20-секундном немом ролике звезда улыбается, надевая бусы и серьги, прежде чем поцеловать Тодда. На момент съемки видео актриса была беременна единственным ребенком пары, Элизабет "Лизой" Тодд.

Тейлор вышла замуж за Майка, своего третьего мужа, в 1957 году. В 1958 году он погиб в авиакатастрофе, оставив Тейлор вдовой в возрасте 26 лет. После его смерти драгоценности Cartier остались символом их трагически короткой истории любви. Бусы, серьги и браслет были проданы отдельно на аукционе Christie's Elizabeth Taylor в 2011 году, где Cartier Collection приобрела украшение за 3 778 500 долларов.

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