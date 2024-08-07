Это все свекровь. Блейк Лайвли раскрыла секрет успешного брака с Райаном Рейнольдсом

Одна из самых крепких пар Голливуда, супруги Блейк Лайвли и Райана Рейнольдс радуют фанатов общими появлениями на красных дорожках. И хотя муж и жена уже давно доказали, что слухи об их расставании неправда, некоторые поклонники все же переживают за отношения кумиров. Актриса же уверяет – она никогда не покинет Рейнольдса, в частности, потому, что слишком любит свою свекровь.

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В эксклюзивном интервью The Sun, звезда долгожданного фильма "Все закончится на нас" со смехом рассказала, что мама Райана Темми – та, кто держит их вместе. "Она очень контролирует... Нет, она самая лучшая. Мне так повезло. Единственная причина, почему я с ним – это из-за нее", – шутливо отметила Лайвли.

Темми поддерживала Райана и троих его старших братьев после того, как их отец Джеймс Рейнольдс умер от болезни Паркинсона в октябре 2015-го. В течение многих лет она посещала немало событий со своим сыном и Блейк.

Между тем связь между парой становится все сильнее. Знаменитые супруги даже недавно пошутили о том, что задумываются о пятом ребенке. Младшему сыну Райана и Блейк Олину всего год, кроме того, звезды воспитывают 9-летнюю Инес и 4-летнюю Бетти.

Рейнольдс говорит: секрет их длительных отношений в том, что они "честно болеют" друг за друга. Блейк добавляет: "Мой муж называет меня своим рыцарем в блестящих доспехах, и это, по моему мнению, очень мило, потому что мы слышим подобное только о мужчинах".

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