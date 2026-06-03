Бизнес Ольги Сумской: народная артистка рассекретила, каким 'убыточным' делом займется после войны

Народная артистка Украины Ольга Сумская откровенно заговорила о своем бизнесе. Еще в 2020 году знаменитость основала бренд одежды RIDNA, однако начало полномасштабного вторжения заставило ее поставить дело на паузу. Актриса планирует возобновить работу бизнеса после окончания войны, несмотря на то, что он вряд ли принесет ей прибыль.

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Об этом Ольга Сумская рассказала в комментарии для "РБК-Украина LIFE". Как подчеркнула знаменитость, она хочет и в дальнейшем создавать для женщин красивую одежду, главной "изюминкой" которой является принт с изображением цветов с картин украинской художницы Екатерины Билокур.

"Возможно, когда-то будет возможность, пройдут эти страшные времена, и снова я сделаю свои платья. Меня вдохновили в свое время картины Екатерина Васильевна Билокур. Именно ее украинские цветы, которые я увидела еще в детстве. Я поняла, что мне надо воспроизвести эту красоту на ткани. Я сама раскладывала на ткани эти цветы. Я автор именно этого художественного воплощения и популяризации этой живописи. Поэтому пусть бренд живет", – поделилась актриса.

Ольга Сумская подчеркнула, что среди ассортимента ее бренда были не только платья. В свое время она создавала также рубашки с цветочным орнаментом и специальные ленты для сумочек, но все же бизнес оставался убыточным.

"Больше убытков, чем прибыли. Но ты работаешь ради вдохновения. Когда ты видишь этих прекрасных женщин, когда заказчицы получают твое платье и говорят: "Госпожа Оля, когда я беру это платье в руки, я чувствую, что я в Украине". Я сейчас рассказываю и у меня мороз по коже, потому что отсылала платье, например, в Канаду или Америку", – отметила звезда.

Ольге Сумской приятно осознавать, что благодаря своему бренду она смогла подарить украинкам за рубежом частичку родной страны. В частности, как отметила артистка, она убеждена, что в наше непростое время работы отечественных дизайнеров являются как никогда актуальными и нужными.

Напомним, что о решении приостановить работу бизнеса Ольга Сумская сообщила в 2025 году. По словам знаменитости, из-за начала большой войны цены на все материалы сильно выросли, поэтому отшивать платья в достаточном количестве стало очень сложно.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Ольга Сумская призналась, сколько тысяч вложила в бизнес дочери, и объяснила, почему сама не носит ее вещи.

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