'Кто, как не мама?' Ольга Сумская призналась, сколько тысяч вложила в бизнес дочери, и объяснила, почему сама не носит ее вещи

Актриса Ольга Сумская рассказала, что помогла своей младшей дочери Анне Борисюк начать собственное дело. Анна Борисюк, которая имеет актерское образование, сделала неожиданный шаг в мир моды и представила бренд спортивной одежды.

Видео дня

Сумская призналась, что поддержала дочь финансово, инвестировав несколько тысяч долларов, но сама не торопится носить ее вещи. Об этом актриса рассказала в разговоре с OBOZ.UA на открытии Одесского кинофестиваля.

Ольга Сумская говорит, что выбор дочери не был случайным: "Я очень радуюсь за Аню. Она настоящая фанатка спорта – ежедневно в зале. Поэтому и решила сделать собственную линию формы для фитнеса. Подошла к этому очень серьезно. Вы себе не представляете, какие ткани отбирала! Это итальянский бифлекс – в нем не жарко, он дышит, прекрасно тянется и впитывает лишнюю влагу. Очень комфортный, качественный. И все – от идеи до эскизов – делала сама. Целый год даже в гастролях между спектаклями садилась за компьютер и рисовала".

Актриса откровенно призналась, что поддержала дочь финансово: "Сколько это стоило? Немало. Помогала ли я финансово? Ну а как иначе? Кто, как не мама?(смеется). В долг – нет, об этом речь даже не шла, это была поддержка. Примерно несколько тысяч долларов, но в гривнах. Но и она свои деньги вкладывала, те, что зарабатывала на гастролях".

Впрочем, сама носить вещи дочери Сумская не спешит: "Буду ли носить это я? Ну, если влезу!(смеется) Это коллекция для очень стройных девушек. Для тех, кто хочет красиво подчеркнуть тело. А мы, мамочки, уже выбираем что-то более свободного облегания(смеется). Одни штанишки я все же натянула: боже, как оно все подтянуло и подчеркнуло!".

О реакции отца Ани, актера Виталия Борисюка, на создание коллекции Ольга сказала: "Вмешивался ли папа в процесс? Нет, но и не возражал".

Ольга также провела параллель между талантом дочери и наследственностью: "Я думала: откуда это все в ней? Но ведь, как писал один юморист: "Из дневника в дневник перелезают гены". От моей свекрови, родной бабушки Анечки. Она была конструктором одежды, всю жизнь проработала на киевской фабрике "Дана". Я хорошо помню, как мы приходили к ней на работу: чертежи, модели, выкройки – она этим жила, отдала этому жизнь. Поэтому когда вижу, что Гануся тоже осваивает это направление, приятно. Это может стать еще одной ее профессией, ее большой страстью. Самое важное – слушать себя. Если сердце подсказывает, что это твое, если это вдохновляет и добавляет веры в себя, то стоит заниматься".

Сейчас Анна учится самостоятельно, экспериментирует и разрабатывает новые модели: "Сейчас учится всему самостоятельно. Вы знаете, я тоже когда-то шила, училась по журналу "Burda Moden". У меня даже есть три швейные машинки, одна из них – современная, компьютерная. Иногда мы садимся вместе и что-то фантазируем. Помню, как мы впервые показали ее разработки профессиональным закройщицам. Они посмотрели на чертежи и сразу спросили: "А кто это делал? Какой мастер?" Аня ответила: "Я сама". Они были искренне поражены и сказали ей: "Девочка, у вас талант!". Далее планирует запускать онлайн-магазин, а возможно, со временем появится и бутик. Сейчас Аня работает вместе со своей близкой подругой-одноклассницей".

Ранее OBOZ.UA писал, что Ольга Сумская резко ответила на вопрос о возрасте и призналась, что хочет изменить в своем теле до 60 лет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!