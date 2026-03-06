'Больше не верю в одну большую любовь на всю жизнь'. Елена Тополя снялась для обложки в секси-образе и высказалась о разводе

Украинская певица Елена Тополя украсила обложку нового выпуска журнала Viva! 39-летняя знаменитость предстала перед камерой в довольно пикантном образе, одев сетчатый комбинезон со вставками из более плотной ткани, который дополнила трендовой кожанкой. Такой смелый и даже немного дерзкий образ идеально сочетался с ее яркими рыжими волосами.

Однако откровенность артистка продемонстрировала не только во время фотосессии. Она дала искреннее интервью для Viva!, в котором заговорила о сложном процессе развода и своем нынешнем эмоциональном состоянии.

Как поделилась Елена Тополя, сохранять спокойствие во время расторжения брака с лидером группы "АНТИТЕЛА" Тарасом Тополей ей было очень непросто. Развод стал невероятно стрессовым периодом, а внутреннюю гармонию певица смогла почувствовать только тогда, когда "начала еще больше опираться на себя".

"Самое сложное всегда происходит "до". А потом – первые недели, когда ты физически чувствуешь, будто у тебя оторвали часть тела. Освобождение пришло в момент, когда я поняла, что могу дышать. Что могу быть грустной, злой, растерянной – и это нормально", – поделилась исполнительница.

Елена Тополя не стала скрывать, что развод после 12 лет брака напрямую повлиял на ее отношение к любви. Звезда больше не верит, что можно пронести одну романтическую историю через всю жизнь.

"Я больше не верю в одну большую любовь на всю жизнь. Я верю в любовь, которая может быть очень настоящей – и все равно завершиться. Верю, что любовь – это не только чувство, но и ежедневное решение. И что иногда самое честное решение – отпустить", – сказала исполнительница.

Развод артистов

О решении поставить точку в многолетнем браке Тарас и Елена Тополи сообщили 1 декабря 2025 года, обнародовав совместный пост в социальной сети Instagram. Знаменитости сразу отметили, что не будут раскрывать подробности о причинах их развода, однако заверили: этот шаг был максимально взвешенным, а все свое внимание они сосредоточат на обеспечении благополучия общих детей.

3 декабря в Подольском районном суде Киева было официально зарегистрировано дело о разводе бывших супругов. Истцом выступил Тарас Тополя.

