Без разрешения и присутствия родных: сестра Марины Поплавской шокировала, как руководство 'Дизель Шоу' обыскивало квартиру юмористки после ее смерти

Сегодня, 20 октября, исполняется ровно семь лет со дня трагической гибели украинской актрисы, юмористки и преподавательницы Марины Поплавской. Она погибла в 2018 году в результате ДТП на трассе в Киевской области – автобус, в котором коллектив "Дизель Шоу" возвращался с гастролей, попал в аварию. Поплавская стала единственной погибшей в той страшной трагедии.

В день годовщины сестра актрисы, Людмила Поплавская, в интервью Алине Доротюк рассказала шокирующие подробности того, что произошло после смерти артистки. По ее словам, сразу в день аварии руководство "Дизель Шоу" без разрешения семьи и без присутствия кого-то из родных обыскало арендованную квартиру Марины в Киеве и вывезло все ее вещи.

"В тот день, когда погибла Марина Францевна, по приказу руководства "Дизель Шоу" были собраны ее вещи без нашего разрешения, без моего присутствия на съемной квартире в Киеве. Об этом я узнала в этот день в обед, после 13:00, – рассказала Лариса Поплавская. – Я сказала, что мне нужно забрать вещи Марины Францевны. Сказали, все вещи в офисе".

Людмила добавила, что никаких объяснений от представителей "Дизель Студио" так и не получила. По ее словам, арендодатель подтвердил, что в квартиру действительно приходили люди из "Дизель Шоу" и вывозили вещи.

"Никто меня не спрашивал, и это меня очень смущает. С какой целью? Почему так произошло? По моему мнению, это незаконно", – отметила сестра погибшей.

Позже адвокат, который занимался делом ДТП, якобы оправдывал этот шаг "страхом кражи".

"Потом мне сказал адвокат, который занимался ДТП, что они боялись кражи, что якобы погибла звезда и кто-то будет обворовывать квартиру. Это глупости. Никто же не знал, где она жила", – добавила Людмила.

В разговоре с OBOZ.UA сестра Поплавской также выразила возмущение постоянными манипуляциями со стороны представителей "Дизель Студио". Она отметила, что после смерти Марины ее семья неоднократно становилась объектом спекуляций – в частности, в сети появлялись истории о якобы купленных актерами квартирах для ее детей, хотя это не соответствует действительности.

"Если люди действительно хотят помочь – они просто делают, а не только бесконечно говорят об этом. Иногда складывается впечатление, что нас пытаются втянуть в какой-то торг. Но чем я должна "торговаться"? Памятью своей сестры?" – возмутилась она.

Людмила также вспомнила, что о смерти Марины узнала не от руководства "Дизель Шоу", а от двоюродной сестры и уже потом – из новостей. Она напомнила, что именно она была ближайшей родственницей артистки, ведь Марина была крестной мамой ее дочери.

Несмотря на прошедшие годы, сестра актрисы до сих пор не получила никаких извинений или объяснений от команды, с которой Марина работала последние годы своей жизни.

"Мне вроде бы предлагают, чтобы я их простила, пожала руку. Скажите, я должна это сделать? Считаю, что нет, не должна. Я не желаю им зла. Пусть будут здоровы, пусть у них будет все хорошо. Я лишь хочу, чтобы Господь дал им ума, чтобы они немного опомнились и остановились. Завтра они красиво в сообщениях в соцсетях оформят большую любовь к Марине Поплавской – к своей маме, подруге, как говорят о ней. Но скажите мне, выглядит ли это как настоящая любовь, если вы так неуважительно относитесь к ее семье?" – подытожила Людмила Поплавская.

