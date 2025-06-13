Яна Глущенко подслушала телефонный разговор водителя, из-за которого погибла Марина Поплавская, и вспомнила странную фразу: он мерзкий

Украинская актриса, бывшая участница проекта "Дизель шоу" Яна Глущенко поделилась новыми подробностями об аварии, в результате которой погибла ее коллега и подруга Марина Поплавская. По словам артистки, после того, как произошло трагическое ДТП, она подслушала телефонный разговор водителя, в ходе которого он просил своего собеседника продавать все дорогие вещи.

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Знаменитость не может точно сказать, зачем мужчине резко понадобились средства, однако предполагает, что он хотел избежать ответственности за содеянное. Об этом она рассказала в проекте "Наодинці".

"Знаю то, что, когда произошла авария, он позвонил или партнеру, или жене, и говорил: "Все продавай". Можно подумать, а для чего ему деньги нужны были? Видимо, чтобы отмазаться", – поделилась актриса.

В частности, как отметила Яна Глущенко, тогда в тур с командой "Дизель шоу" должен был поехать другой мужчина. По словам знаменитости, Михаил, который и стал виновником ДТП, на самом деле является владельцем автопарка, с которым они заключили договор перед началом гастролей.

"Раньше мы ездили в тур, где были его водители. Они очень классные. Мне этот Миша никогда не нравился, он мерзкий. У него автопарк, он состоятельный человек. Но, видимо, засиделся дома и поехал с нами в тур. А он не должен был ехать. Когда мы выступили во Львове, то все актеры приняли решение ехать ночью, потому что во время выступлений водители спят. Мы отыграли два концерта и спрашиваем: "Миша, ты поспал? Все нормально? Можем ехать?". Он сказал, что все хорошо", – отметила звезда.

Однако, похоже, Михаил достаточно не отдохнул перед поездкой, поскольку ранее Яна Глущенко сообщала: ДТП произошло из-за того, что водитель заснул за рулем. Тогда артистка была единственной участницей "Дизель шоу", которая без всяких сомнений сказала, что мужчина должен сесть за решетку. Как призналась знаменитость, возможно, она бы также пожалела водителя и не настаивала на его заключении, если бы он не начал обвинять в смертельном инциденте Марину Поплавскую.

Напомним, что 20 октября 2018 года автобус с командой "Дизель шоу" попал в ДТП на Житомирской трассе. На переднем сиденье транспортного средства, которое столкнулось с грузовиком, сидела Марина Поплавская. Шансов выжить у актрисы не было. Тогда инцидент начала расследовать полиция Киева. Водитель сотрудничал со следствием и полностью признал свою вину.

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