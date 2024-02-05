Без грима и прически. Тина Кароль показала закулисье финала Нацотбора, после которого ее обвинили в плагиате на Леди Гагу

Известная украинская певица Тина Кароль показала закулисье Национального отбора на Евровидение-2024, где она выступала как приглашенная гостья со своей новой чувственной композицией "Троянди". Номер народной артистки вызвал ажиотаж среди зрителей, ведь она появилась на сцене в "домашнем" образе: без привычного яркого макияжа, пышной прически и сценического наряда, а с чистым лицом, пучком на голове, в джинсах и серой кофте.

Видео дня

Впрочем, если кто-то думал, что в таком случае Кароль не готовилась к выступлению, он сильно ошибается. С 5 утра в день съемок Нацотбора звезда была на ногах: сначала поехала на локацию для репетиции, а затем еще целый день сборов и подготовки. Все это Тина показала в видео-бэкстейдже, которое разместила на своем YouTube-канале.

Кроме того, судя по обнародованным кадрам, подготовка к выступлению на Нацотборе длилась не один день. Вместе с командой певица тщательно придумывала концепцию и образ. Стилисты решали, что именно надеть звезде на сцену, чтобы она выглядела просто и непринужденно, но при этом все равно красиво.

Фаны привыкли видеть артистку в ярких сценических нарядах, обольстительных платьях и т.д. Роскошные локоны и эффектный макияж также неотъемлемые компаньоны Тины на сцене. Впрочем, на этот раз все было по-другому. Исполнительница призналась, что очень волновалась из-за этого. В видео перед выходом на сцену она говорит, что очень "рискует" и как артистка и как девушка, которой важно всегда быть красивой.

"Я вроде бы на репетицию иду просто. А почему? Ломаем стереотипы! Это наше кредо жизненное. Предложить другую реальность. Но брови должны быть порядочные", – говорила Кароль во время сборов к выступлению.

Над прической работал стилист по волосам. Он зафиксировал пряди звездной клиентки в хвост, а затем сделал пучок. Дополнил прическу малозаметный волнистый обруч в стиле нулевых.

Тина впервые объяснила свое решение отказаться от привычного сценического образа и предстать перед зрителями настоящей: "Концепция номера в том, что без мейка, без сценического наряда, музыка, суть музыкальная – это и есть о творчестве. Без спецэффектов хотелось выступить и посвятить это выступление нашим эмоциям, которые мы все переживаем, они у всех разные, но они все равно у всех, как в феврале, грустные и порой слишком меланхолические, поэтому хотелось сегодня, в день праздника – Нацотбор на Евровидение – чтобы было что-то, что касается совсем других чакр, вайбов и настроений. И это будет мой первый такой перформанс. В простой бытовой одежде и без майка. Я рискую, не знаю, как это получится".

Впрочем, кроме восторженных отзывов на адрес перформенса певицы, были и негативные комментарии. Касались они преимущественно "плагиата" на Леди Гагу. Дело в том, что на церемонии вручения премии "Оскар" в 2023 году, то есть год назад, американская артистка также выступала без макияжа, в джинсах и обычной темной футболке. Зрителям показалось, что номер Тины, его композиция, наряды украинки и даже прическа, ну очень уж похожи на выступление Гаги.

Ранее OBOZ.UA писал о самых ярких моментах Нацотбора-2024. Кроме образа Тины Кароль, публика, конечно, обсуждала еще образ Андрея Данилко с его ушками Минни Маус, пластырем на щеке и заклеенным черным сердечком логотипом Adidas. Чем еще запомнится Национальный отбор на Евровидение-2024 – читайте в нашем материале.

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