Бабушкины очки, бесплатная обувь и джинсы за 3800 грн. Юлия Санина раскрыла стоимость своего лука

Украинская певица, фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина попала в объектив блогера Николаса Кармы. Известный львовянин спросил, сколько стоил ее образ, и получил достаточно неожиданный для сотен тысяч его подписчиков ответ.

Артистка рассказала о своем обыденном образе, состоявшем из джинс, футболки, кожаной куртки и кроссовок. Видео с ней в главной роли появилось у Instagram Николаса Кармы.

Юлия Санина вышла прогуляться в стильных широких джинсах от украинского бренда Bazhane за 3800 грн. Наверх артистка надела белую футболку с изображением на спине. Стоимость такой – 20 евро или около 900 гривен.

На ногах звезды были кроссовки известного бренда Puma, однако они Юлии Саниной достались бесплатно, поскольку она является амбассадором бренда.

От пронзительного весеннего ветра певица пряталась за кожаной курткой, которую приобрела примерно за 350 долларов (14 тысяч гривен).

Дополнила образ белая сумка за 6500 гривен и очки, которые 30 лет назад подарили бабушке артистки. Из других аксессуаров на Юлии Саниной был браслет, который ей вручили в туре.

Ранее OBOZ.UA писал, что Николас Карма встретился на Крещатике с самой молчаливой блогершей Украины Антониной Носовой и расспросил ее о стоимости образа, из-за чего был в "восторге".

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