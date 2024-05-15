'Для всех будет загадка'. Самая тихая блогерша Украины 'рассказала', сколько стоит ее лук, и очаровала Николаса Карму

Известный львовский блогер Николас Карма покинул свое привычное место "вылова" звезд – центральные улицы Львова – и ради поиска новых интересных личностей отправился в столицу Украины – Киев. Именно в Пассаже на Крещатике он встретился с наверное самой молчаливой блогершей Украины Антониной Носовой и расспросил ее о стоимости образа, из-за чего был "очарован".

На протяжении всего видео, опубликованного в Instagram, блогерша придержалась своей тенденции и не произнесла ни слова. Поэтому Карма решил взять дело в свои руки и расспрашивал о цене самостоятельно, а женщина только соглашалась или отрицала его предположение.

В ходе разговора выяснилось, что спортивные штаны якобы стоили 5 тысяч гривен, но в дальнейшем общение не завязалось, поэтому больше о стоимости своего повседневного образа блогерша не призналась. Кроме джогеров, на ней был черный свитер и кроссовки, монохромный жилет и часы с красным ремешком.

По традиции всех видеоскетчей Носовой в TikTok, она имела потрепанные и запутанные волосы, а сама пыталась быть серьезной, хотя иногда не могла сдержать улыбку.

"Спасибо вам искренне. Мне очень приятно было с вами пообщаться, на самом деле. Вы очень очаровательная девушка", – закончил "разговор" Николас Карма, на что Антонина Носова показала "сердечко" в камеру и ушла.

Уже после публикации видео она решила "засветиться" в комментариях к нему, поэтому написала анекдот: "Иногда вызываю полицию, чтобы у меня дома был хоть какой-нибудь наряд".

В частности, зрители были увлечены поведением Носовой и даже сравнивали с ней известную героиню из видео Николаса Кармы и другую звезду, которая была на слуху в последнее время:

"Так нужно было отвечать на вопросы Николаса той пограничнице".

"Когда с закрытым ртом можно сказать больше и лучше, чем болтать без перерыва".

"Какой хороший собеседник. Гарантия того что никто вас не уволит".

"Может, это Клавдия Петровна! Поэтому и молчит, чтобы не рассекретили".

"У вас такая хорошая улыбка! Для всех будет загадка, какой у вас голос".

Ранее OBOZ.UA писал, что Николасу Карми украинский защитных бригады "Азов" признался, в какую "копеечку" ему обошелся военный лук. Однако, несмотря на дорогостоящую амуницию, он не смог достичь затрат работницы Львовской таможни.

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