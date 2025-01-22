Победитель 'Лиги смеха' родом из Молдовы сменил профессию и рассказал, как выучил украинский язык за 10 месяцев

Победитель "Лиги смеха" в команде "Стояновка" Иван Люленов серьезно задумался о смене профессии. Юморист из Молдовы нацелился на певческую карьеру и уже начал планировать первые сольные концерты. Свое творчество он создает только на украинском языке, а русскоязычные хиты недавно перевел.

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Интересно, что артист лишь за 10 месяцев изучил украинский, хотя всю свою жизнь, а это 30 лет, пользовался только либо русским, либо молдавским. Об этом он рассказал в интервью KP. Следует отметить, что Иван Люленов также нацелен получить украинское гражданство.

"Я общался на съемках, на сцене. Но общаться в жизни, создавать продукт по-украински начал с 2022-го. За 10 месяцев смог нормально говорить. Это красивая речь, я хочу ею общаться. Здесь даже думать было не о чем. Для артистов и публичных людей общения на украинском – это даже не обсуждается", – отметил певец.

Как мы отмечали, он намерен серьезно развивать карьеру артиста. Поэтому его юмористический стиль жизни отошел на задний план. Как говорит Люленов, это уже "пройденный этап". Однако он отметил, что был бы не прочь снова посидеть в кресле жюри на "Лиге смеха", если пригласят.

"Это тоже одна из моих граней, она никуда не делась. Если меня пригласят на какое-нибудь шоу, не буду отказываться, мол, я только пою, больше не шучу, весь такой серьезный. Юмор – это часть меня, навык шутить, быть веселым у меня есть. Я не собираюсь ее скрывать, чтобы быть намеренно романтичным и серьезным. Просто сейчас открываю еще одну свою грань", – добавил артист.

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