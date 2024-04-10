В первый раз в истории Испании. Королева Летиция назначила своей правой рукой женщину и нарушила традицию

Королева Испании Летиция назначила своей правой рукой государственного юриста Марию Долорес Оканью Мадрид. Впервые в истории страны Секретариат Ее Величества возглавит женщина.

Сейчас 51-летняя Мария является главным государственным прокурором в Министерстве образования, но совсем скоро она заменит занимавшего эту должность последнее десятилетие Хосе Мануэля Зулету, герцога Абрантеса. Об этом сообщает HELLO.

В 2019 году Оканью Мадрид видели с королевой на инаугурации Всемирного центра здорового питания в Валенсии. Назначение Марии на новую должность официально состоится 30 апреля.

Между тем, 63-летний Хосе является сыном Хосе Мануэля де Сулета де Реалес и Карвахаль, 13-го герцога Абрантеса и Вирджинии Алехандро и Гарсия. Он присоединился к общевоенной академии в 1979 году, которую окончил в звании лейтенанта в 1984 году.

Хосе впервые начал работать в королевском доме в середине 1990-х и присоединился к офису принца Фелипе в 2007 году, чтобы помогать тогдашней принцессе. Вскоре после того, как Фелипе стал королем в 2014 году, Хосе был назначен главой Секретариата королевы Летиции.

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