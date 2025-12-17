Андрей Садовый рассекретил, куда переехал Степан Гига за несколько лет до смерти и кто из семьи мэра Львова был 'влюблен' в певца

Городской голова Львова Андрей Садовый рассказал, где жил народный артист Украины Степан Гига за несколько лет до смерти. Преимущественно его проживание территориально ограничивалось западом Украины.

Мэр города поделился в "ЖВЛ" малоизвестными фактами о последних годах жизни артиста, его связь с городом и семейные симпатии к творчеству певца. По его словам, артист намеренно переехал ближе ко Львову и считал себя львовянином.

По словам Андрея Садового, Степан Гига в последние годы жизни проживал не во Львове, а в Конопнице – населенном пункте во Львовской области, расположенном примерно в 15 километрах от города.

Дорога на автомобиле занимает около 30 минут. Жилье, по словам мэра, там приобрела именно семья певца.

"Он всю свою жизнь жил не во Львове. Фактически последние годы. Семья купила жилье в Конопнице. И он себя чувствовал львовянином. То есть Львов для него уже стал родным. И он его полюбил. Я сам был поражен", – рассказал Садовый.

Родился певец в селе Билки на Закарпатье, однако в конце жизни, по словам мэра, чувствовал себя связанным именно со Львовом. В частности, городской голова подчеркнул, что для Гиги было принципиально важно быть похороненным во Львове. По его словам, это считалось своеобразным завещанием артиста.

Ранее Степан Гига длительное время проживал в Ивано-Франковске. Именно там снимались кадры во время реалити-шоу "Міняю жінку", которые демонстрировали просторный дом с большим холлом, круглыми лестницами, люстрой, бассейном и джакузи. При этом этот дом не находился в его частной собственности.

Ранее OBOZ.UA узнал, что на Степана Гигу был оформлен земельный участок во Львовской области, в том же селе Конопница, для частного строительства, а также дом в Ужгороде.

В частности, Садовый также поделился, что в его семье к Степану Гиге относились с особой симпатией.

"Чтобы вы понимали, моя теща просто влюблена в него", – сказал он, при этом подчеркнув, что лично не имел с певцом близких отношений и общался с ним с уважением, как с известным артистом.

Смерть Степана Гиги

12 декабря стало известно о смерти народного артиста Украины Степана Гиги. Певец умер в возрасте 66 лет. Перед этим, 19 ноября, сообщалось, что он попал в больницу и перенес срочное оперативное вмешательство. Его состояние тогда оценивали как тяжелое, но стабильное, без разглашения диагноза.

14-15 декабря во Львове состоялась церемония прощания с народным артистом. Похоронили его на Лычаковском кладбище, где он и завещал.

Ранее с OBOZ.UA делились воспоминаниями о Степане Гиге его звездные друзья. Павел Зибров рассказал о принципиальной позиции певца по отношению к телевидению и шоу-бизнесу, а также о том, как Леся Никитюк помогла молодому поколению открыть его песню "Цей сон". Продюсер Анжела Норбоева поделилась, что о Гиге говорили в музыкальной тусовке, а поэт-песенник Вадим Крищенко вспомнил, что тот рассказывал о болезни, которая унесла его жизнь.

