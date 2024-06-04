Андрей Кравченко рассказал о теплых отношениях с Зибровыми и признался, почему никогда не говорит о семье

Певец Андрей Кравченко, сравнительно недавно прославившийся на украинской сцене, прячет своих близких от внимания общества, если они сами не хотят быть узнаваемыми. Особенно тщательно он хранит в тайне любую информацию о своей возможной семье, а вот о дружбе со звездами рассказывает охотно.

Фанаты даже не догадываются, свободно ли сердце Андрея Кравченко, а он надеется, что так будет и дальше. Об этом певец рассказал в интервью телеканалу М1.

"У меня позиция такова – счастье любит тишину. Кто знает – тот знает, кто не знает – тот узнает. Я не кричу на весь мир, что у меня кто-то есть или у меня никого нет. Это такое мое сокровенное, что я не хочу выносить на люди", – объяснил исполнитель.

Артист подчеркнул, что больше всего боится потерять то самое дорогое, что может найти, из-за внимания публики. В то же время он так и не рассекретил, прячет ли уже кого-то конкретного.

К слову, в этом вопросе певец ориентируется еще и на желание близких. Как рассказал Кравченко, его мама с папой любят, когда о них вспоминают в СМИ. И хотя артист считает, что им не нужна публичная огласка, запретить родным рассказывать об успехах сына не может.

Среди других людей, чье мнение ценит исполнитель – певец Павел Зибров и его жена Марина, которая даже посоветовала звезде, какая с его сторон "рабочая".

"У нас дружеские отношения с ними. Они ко мне как к сыну относятся. Наставления такие. Марина Владимировна говорит: "Андрюша, ничего никогда не подписывай, все перечитай. Ты мне сбрасывай, все посмотрю". От них такая родительская опека идет. Я этой семье очень благодарен", – рассказал Кравченко.

Ранее OBOZ.UA писал, где работал Андрей Кравченко до популярности на сцене. Его карьера началась с 9 класса.

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