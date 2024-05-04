От официанта в 'Пузатій хаті' и охранника у Поплавского до двойника Олега Винника: Андрей Кравченко раскрыл свой путь к звезде

Украинский певец Андрей Кравченко, сравнительно недавно прославившийся на украинской сцене, признался, что до волны популярности активно развивался как артист и много работал. Его путь не был легок, но исполнитель на каждом этапе чувствовал себя счастливым человеком.

Зарабатывать первые деньги для него было сложно, но в то же время очень приятно, поэтому на свою первую работу артист вышел после 8 класса. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Вообще, первая моя работа в жизни была на комбикормовом заводе в деревне. Я обманул, что я после девятого класса, а не после восьмого, потому что я сильно хотел работать... Мне хотелось зарабатывать какую-то копейку. Мы таскали там мешки по 50 кг с селитрой, что пальцы разъедало", – вспомнил Андрей Кравченко

Позже в той же родной деревне школьник продавал овощи с огорода на местном базаре. Так певец проработал вплоть до поступления в университет в Киеве.

Выбор звезды пал на Киевский национальный университет культуры и искусств, где судьба свела его с ректором Михаилом Поплавским.

Однако, прежде чем стать охранником в учебном заведении, артист прошел собеседование в "Пузатій хаті", где протирал столы и выдавал заказы. Такая работа ему не понравилась, поэтому певец на третьем курсе сменил род деятельности.

"Я увидел, что там стоят парни красивые, одетые в костюмы с галстуками, рубашки белые, коротко подстриженные. И они встречают тех студентов, которые идут в шортах. Я захотел работать там, потому что мне это близко. Я любил, когда смотришь на человека, а у него все четко, нет лишнего шнурка", – объяснил певец.

Параллельно он работал в ресторанах, куда студента приглашали петь, сдавал макулатуру на переработку и цеплялся за другие возможности подзаработать. Певец признался, что никогда не тратил много денег просто так и всегда откладывал.

Когда началось полномасштабное вторжение РФ, вырос спрос на украинскую музыку и сбежал из Украины певец Олег Винник, аудитория сама нашла Андрея Кравченко. Его начали сравнивать с "вожаком волчиц", но сам певец отрицает любое сходство.

Как писал OBOZ.UA, исполнитель вступился за скандальную Славу Каминскую, с которой в прошлом году записал дуэт.

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