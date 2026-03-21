Андрей Фединчик рассказал, сколько денег ежемесячно тратит на комфортную жизнь и что ему приносит доход

Украинский актер Андрей Фединчик раскрыл, сколько денег ему нужно для комфортной жизни в Киеве. По словам знаменитости, поскольку он должен обеспечивать не только себя, но и отправлять средства родным, ежемесячно тратит довольно немалую сумму. Сначала артист даже не хотел озвучивать точную цифру, чтобы не провоцировать негативную реакцию, и все же отметил – ему нужно минимум две тысячи долларов (87 150 гривен).

Видео дня

Фединчик акцентировал внимание на том, что большую часть этих денег фактически "не видит" из-за различных жизненных обстоятельств. О своем заработке актер рассказал в комментарии блогеру Ангелине Пичик.

"Если я сейчас назову сумму, которая мне нужна, все подумают, что "зажрался". Просто у меня есть обязательные деньги, которые я получил, но не вижу, потому что должен отдать за маму, за сына, тете помогаю, потому что она человек с инвалидностью. У меня собирается большая сумма, которую я должен отдавать ежемесячно. И плюс мне. В целом много надо денег. Две тысячи долларов – это минимум", – поделился артист.

Высказался Андрей Фединчик и о том, какая деятельность сейчас является его основным источником дохода. Оказывается, наибольшее количество денег ему приносит не съемки в кинокартинах, а создание звукового сопровождения для различных проектов.

"Мой основной заработок сейчас это студии дубляжа и озвучки", – отметил знаменитость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!