Андрей Бедняков раскрыл, почему не сработался с Оксаной Марченко и как она портила ему кровь на 'Х-Факторе'

Телеведущий Андрей Бедняков рассказал, почему не смог найти общий язык с Оксаной Марченко, которая после начала полномасштабной войны уехала в Россию, во время работы на "Х-Факторе", а также объяснил, из-за чего собирался покинуть проект после одного сезона работы. По его словам, ключевой проблемой стало полное отсутствие контакта между ними в кадре и за кулисами.

Бедняков признался в интервью "Розмові", что попасть на шоу для него было важной целью, ведь он давно хотел работать в прямых эфирах и рассматривал "Х-Фактор" как топовый телевизионный формат в прайм-тайме. В то же время он отметил, что всегда выбирал проекты не из-за гонораров, а из-за собственного интереса к работе. Однако ожидания от участия в шоу не полностью оправдались.

Говоря о сотрудничестве с Марченко, ведущий отметил, что между ними "не было никакой химии". По его словам, она держала дистанцию и старалась подчеркнуть свою главную роль в проекте.

"Я чувствовал только одно – что у нас не было никакого контакта. Химии не было, к сожалению. Она не подпускала. Пыталась показать, что она здесь главная, и "кто ты мальчик, который сюда пришел", – рассказал Бедняков.

Наиболее ярко это, по его словам, проявилось во время первого прямого эфира. Бедняков пытался шутить и взаимодействовать с соведущей, однако не получал никакой реакции в ответ. Ведущий сравнил это ощущение с ударом "об стену", когда любая реплика оставалась без эмоциональной отдачи.

"Я помню первый эфир. Я шутил, но отдачи не было никакой. Как в стену бьешь. И тогда после первого эфира они сказали: "Наверное, Андрюша, мы вас переведем в грин-рум, но не переживай, со следующего сезона ты будешь один, и вот вся сцена будет твоя", – вспомнил ведущий.

Именно этот момент, по его словам, стал одним из сигналов того, что работа не складывается так, как он ожидал. Отметим, что в "Х-Факторе" Бедняков проработал всего три сезона – с 7 по 9.

В частности, шоумен вспомнил историю со своим уходом из проекта. Он заявил, что значительно позже услышал версию, будто именно его уволили, хотя, по словам самого ведущего, решение было добровольным.

"Я узнал позже: они (представители "Х-Фактора". – Ред.) рассказывали, что это они меня уволили, а не я сам ушел. Для меня это было удивление. "Х-Фактор" мне хотелось вести, потому что мне хотелось прямые эфиры. И это было топовое шоу, которое выходило в прайме, – отметил Андрей Бедняков и назвал причину ухода из шоу: – Я хочу кайфовать от того процесса, который идет. И когда я перестал кайфовать от того процесса, который идет, я сказал, что это будет мой последний сезон".

Стоит заметить, что подобные заявления о предательнице Оксане Марченко Бедняков делал три года назад. В интервью Pressing он также называл Марченко ведущей, с которой ему было труднее всего работать. Тогда шоумен говорил, что был для нее "костью в горле", а ее отношение сводилось к посылу: "кто ты, ты мне не уровень".

"Я с ней проработал один год и был для нее костью в горле. Потому что я пришел новый, моложе ее, и было видно, что ей было неприятно со мной работать. У нас был первый прямой эфир и у нас не было контакта. Это была моя единственная соведущая, с которой у меня было ноль контакта. При том, что я пытался – я на нее смотрел, а она на меня не смотрит. Я шучу, она не смеется. Видно, что типа: "Кто ты?" – объяснил ведущий.

В то же время еще в 2016 году, во время выхода седьмого сезона "Х-Фактора", на официальной странице СТБ звучали совсем другие заявления. Тогда Бедняков публично говорил, что с Марченко им "с каждой минутой работается все лучше и лучше", а также в шутливой форме рассказывал о ее советах во время эфира.

"Сегодня мы впервые напрямую столкнулись на площадке. До этого мы работали порознь. С каждой минутой нам работается все лучше и лучше. Мы даже можем друг друга подколоть. Это меня радует", – говорил он тогда.

OBOZ.UA также сообщал: звездный стилист рассказал о взрывах агрессии Оксаны Марченко, когда она была на пике телекарьеры. Он отметил, что в жизни телеведущая могла позволять себе резкие эмоциональные реакции – она могла бросаться обувью в людей, когда что-то не устраивало.

