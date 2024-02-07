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Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами

Катерина Галущенко
Шоу Oboz
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Андре Тан показал модные провалы 'Грэмми-2024' и звезд, поразивших его эффектными образами

Украинский кутюрье Андре Тан не обошел музыкальную премию "Грэмми-2024". Модельер разобрал образы звезд, определив, какие из них получились неудачными, а какие заслуживали отдельной премии. В частности, об образе одной из победительниц и выдающихся звезд "Грэмми-2024" – Тейлор Свифт – дизайнер также "сказал" несколько слов.

Свою оценку с профессиональной точки зрения о платьях певиц Андре Тан предоставил в Instagram-историях. Среди нескольких образов самую лучшую даже пришлось выбрать подписчикам.

Модные провалы

"Ну что это такое..." – подписал свою подборку Андре Тан. По мнению дизайнера, наиболее провальными образами были следующие:

  • Реперка Ice Spice в джинсовом костюме с меховыми вставками. К песочно-синему образу она добавила еще золотые босоножки, едва не сливавшиеся с мехом и ее прической.
  • Ленни Кравиц выбрал полупрозрачную сетчатую кофту, которая была трендом 2023 года, кожаные облегающие джинсы и прикрыл плечи накидкой.
  • Доэн Ричард решила поэкспериментировать с обычным красным платьем до пола, нацепив на него детали, напоминавшие крону дерева.
Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами
  • Джейкоб Кольер, вероятно, не пришелся по душе из-за смеси цветов в образе: здесь и множество оттенков зеленого, и розовый, и даже леопардовый принт.
  • Стильное платье от дизайнера Александра Вотье, которое выбрала Крис Тейген, также не понравилось Андре Тану: объемный розовый низ короткого облегающего платья выглядел странно.
  • Келли Осборн надела черное корсетное платье, но в сочетании с фиолетовыми волосами, может напоминать ведьмочку.
Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами
  • Лорен Дейгл предпочла синее платье из фатина с разноцветной нашивкой.
  • Йоланда Адамс не очень успешно сочетала цвет образа: зеленый и розовый.
  • Полуобнаженная Кэт Грэм в белом тоже не очень понравилась модельеру.
Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами
  • Исландско-китайская певица Laufey, похоже, не захотела экстравагантного образа, потому выбрала нежно-розовое платье в горошек. Она добавила к ней едва заметную цепочку на талии.
  • Саммер Уокер появилась на красной дорожке в образе из перьев.
  • Кайли Миноуг предстала в красном платье с корсетом из лент.
Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами

Стильные и эффектные

Тейлор Свифт, похоже, зажгла вечер музыкальной премии. Андре Тану невероятно понравился вырез платья от Schiaparelli. Певица дополнила свой образ черными бархатными перчатками и нежным колье.

Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами

Дуа Липа в образе Жанны Д'Арк также пришлась по душе кутюрье. Ее платье-кольчуга от Courreges гармонично сочеталось с украшениями от Tiffani.

Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами

Среди следующих четырех образов – Селин Дион, Coi Leray, Tyla и Жанель Моне – Андре Тан дал возможность подписчикам выбрать лучший. Большинство проголосовало за нежное пудровое платье Селин Дион.

Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами

Винтажное платье от Versace выбрала Оливия Родриго. Оно украшено множеством серебряных паеток, гармонично смотревшихся с кремовым образом.

Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами

Впрочем, величайшей звездой "Грэмми-2024" стала Майли Сайрус. Причем не только своим первым вознаграждением за песню "Flowers", но и за количество образов, которые она изменила за вечер. Их было пять.

Андре Тан показал модные провалы "Грэмми-2024" и звезд, поразивших его эффектными образами

Как сообщал OBOZ.UA, на полупрозрачное платье Майли Сайрус для "Грэмми-2024" потратили 14 тысяч шпилек и 675 часов работы. Этот образ певицы признали лучшим на премии в этом году.

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