Анатолич заговорил о свадьбе с Юлой после 15 лет брака и описал, какой она будет

Украинский ведущий и шоумен Анатолий Анатолич признался, что за 15 лет брака с супругой Юлой (Юлия Яцечко) так и не сыграл свадьбу. Пара только расписалась из-за формальности, а торжество теперь планирует по окончании войны.

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Анатолич рассказал в интервью "Тур зірками", что расписался с любимой после того, как она забеременела. Для них было важно, чтобы дети, которых сейчас уже трое, носили фамилию отца, а для этого нужно было заключить брак.

"Бюрократия была одной из причин, почему мы решили жениться. Как бы это странно ни звучало. Она намекнула – забеременела. Это был намек. На самом деле, без шуток, мы к этому сознательно подошли. К первому, ко второму, даже к третьему ребенку. Это каждый раз был подготовлен процесс. Но у нас такого "а давай поженимся" не было. Не было, кстати, свадьбы. Мы расписались, и в тот же день вылетели в Париж", – признался шоумен.

Он также рассказал, что хотел бы сыграть свадьбу в будущем и описал, какой ее видит. По его словам, празднование должно быть в европейском стиле – красиво, душевно и мыло.

"Мы это сделаем немного позже. После окончания войны, – отметил он и добавил, каким представляет этот супружеский праздник: – Таким милым, с друзьями, с танцами, милым платьем. Возможно, не такой прямо суперклассический, ближе к европейскому. Все бы собрались, выпивали, танцевали".

Шоумен отметил, что не против прессы на собственной свадьбе и пригласил на праздник журналистку, которой давал интервью.

Ранее Юла давала интервью OBOZ.UA, где рассказывала, что такое пиар сегодня, в чем его важность и помогает ли своему мужу Анатолию Анатоличу выпутываться из медийных скандалов. На ее счету работа с Лободой, Монатиком, Артемом Пивоваровым и другими звездами нашей сцены.

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