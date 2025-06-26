Американский певец упал со сцены во время исполнения хита 'Налей мне выпить': момент попал на видео

Американский певец и рэпер Пост Мэлоун стал героем неожиданного инцидента во время своего концерта в городе Феникс, штат Аризона, США. Исполняя песню Pour Me a Drink ("Налей мне выпить") на стадионе "Стейт Фарм", артист не удержался на краю сцены и упал прямо перед толпой поклонников.

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Момент падения попал на видео и стремительно разошелся TikTok. Как видно на кадрах, во время эмоционального выступления Малоун подошел к передней части сцены, держа в руках бокал с напитком. Он присел, чтобы стать ближе к публике, и попытался чокнуться бокалом с фанатом в первом ряду. Однако, не рассчитав баланс, потерял равновесие и сорвался вниз с высоты примерно 1,5 метра.

Падение выглядело довольно опасно, однако артист мгновенно поднялся, с улыбкой вернулся на сцену, поднял бокал вверх и без всяких признаков испуга или боли продолжил выступление. Этим он вызвал волну восторга у поклонников, которые разразились овациями. В соцсетях фанаты отмечают выдержку и профессионализм звезды, которая, несмотря на неудачный момент, осталась верной своей музыке.

Известно, что это не первый подобный случай в карьере Малоуна. В 2022 году певец уже потерпел падение во время концерта в Сент-Луисе, когда случайно ступил в незакрытый люк на сцене. Тогда он получил незначительные повреждения ребер, но после короткого перерыва также продолжил шоу.

На этот раз, к счастью, обошлось без травм, и команда певца не сообщает ни о каких последствиях инцидента.

Кто такой Пост Малоун

Пост Малоун (Post Malone) – один из самых известных музыкантов современности. Он родился 4 июля 1995 года в городе Сиракьюс, штат Нью-Йорк, и еще в подростковом возрасте начал увлекаться музыкой. В средней школе Малоун экспериментировал с жанрами: от хэви-метала до хип-хопа, а в 16 лет создал первый микстейп с помощью FL Studio.

Широкое признание пришло к нему в 2015 году после выхода хита White Iverson, который мгновенно стал вирусным. Уже в августе того же года артист подписал контракт с лейблом Republic Records, а его синглы Rockstar, Circles, Sunflower и Congratulations неоднократно возглавляли чарт Billboard Hot 100.

В своем творчестве Пост Малоун сочетает рэп, поп, рок и даже кантри, что делает его музыку уникальной. Его альбомы Stoney, Beerbongs & Bentleys, Hollywood's Bleeding и Twelve Carat Toothache стали мультиплатиновыми, а сам артист получил несколько престижных наград, включая American Music Awards и Billboard Music Awards.

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