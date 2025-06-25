Вера Брежнева оконфузилась на концерте в Кишиневе: пела на русском под фонограмму и чуть не упала со сцены. Видео
Украинская певица Вера Брежнева попала в конфуз во время своего концерта в столице Молдовы – Кишиневе. Исполняя русскоязычный трек "Близкие люди", артистка потеряла равновесие и едва не свалилась со сцены, и именно в тот момент слушатели поняли, что она поет под фонограмму.
На видео, что появилось соцсети TikTok, можно увидеть, как исполнительница практически упала на колени, однако композиция не остановилась ни на секунду, а ее голос даже не дрогнул. Знаменитость лишь выкрикнула в микрофон "Ау" от неожиданности.
Позже Вера Брежнева попыталась исправить ситуацию, поэтому продолжила исполнять свои композиции уже вживую. Однако слушатели почувствовали заметную разницу между студийной записью и реальным голосом артистки.
Не произвел положительного впечатления концерт звезды и на пользователей сети. Под роликами появилось немало комментариев, где юзеры упрекнули знаменитости, что она продолжает петь на русском во время большой войны, и не были поражены ее вокальными данными:
"Вот и доказательства что поет под фонограмму".
"А почему на русском?"
"Люди заплатили деньги, чтобы послушать запись".
"Голос ушел вместе с Меладзе".
Напомним, что Вера Брежнева не впервые дает концерты, исполняя русскоязычные треки из своего репертуара. Так, например, в 2024 году артистка поделилась в соцсетях фрагментом выступления, где исполнила трек "Я не играю". Один из пользователей сети написал знаменитости: "Возвращаетесь к русскому языку?", на что она коротко ответила: "Откуда? Я говорю и пою на нем всю жизнь".
Подобный вопрос Вере Брежневой поклонники задавали и раньше. Тогда исполнение треков на языке страны-агрессора она объяснила так: "Потому что в регионе есть также страны, где не говорят на украинском. Молдова, Казахстан и так далее".
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