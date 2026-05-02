Американская киноакадемия обновила правила вручения 'Оскара': что изменится

"Оскар", самую престижную в мире премию в области кино, отныне будут вручать по обновленным правилам. Академия кинематографических искусств и наук внедряет новую политику, учитывая использование искусственного интеллекта, новые требования конкуренции и не только.

Как передает The Guardian, о ряде важных изменений было объявлено 1 мая. Напомним, что 99-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 14 марта 2027 года.

Что именно изменилось

ИИ не поможет актерам и сценаристам получить награду

Организаторы заявили, что инструменты искусственного интеллекта "не помогают", но и "не мешают шансам на получение номинации". Академия и каждый ее отдел "будут оценивать достижения, принимая во внимание степень участия человека в творческом авторстве при выборе фильма для награждения".

Статуэтки за лучшее актерское мастерство могут быть присуждены только за роли, "очевидно выполненные" людьми и "с их согласия". Похожее правило касается сценаристов – только созданные людьми сценарии могут номинироваться на "Оскар" за писательское мастерство.

Академия также сохранила за собой право запрашивать дополнительную информацию об использовании ИИ в фильме.

Одного актера можно выдвигать на несколько номинаций в одной категории

Ранее, в отличие от любой другой категории, если разные фильмы актера получали шанс бороться за "Оскар", номинировалась только одна его работа – та, которая получила наибольшее количество голосов. Теперь это положение отбросили, уравняв правила с принципам других категорий. К примеру: в 2000 году Стивен Содерберг боролся за титул лучшего режиссера за два фильма: "Эрин Брокович" и "Трафик" (и победил в последнем). То же самое сейчас может произойти и в актерских категориях.

Два способа подать фильм на рассмотрение в категории "Лучший международный полнометражный фильм"

Академия пересмотрела свою давнюю политику, согласно которой в категории "Лучший международный полнометражный фильм" рассматривалась только одна кинокартина из каждой страны или региона, отобранная соответствующим комитетом.

Новые правила заявляют: лента, снятая на неанглийском языке, может претендовать на победу, просто выиграв квалификационную награду на международном кинофестивале (Каннский, Берлинский, Пусанский, Сандэнс, Торонто и Венецианский). Кроме этого, одна страна также может иметь более одной работы, номинированной в этой категории.

Еще одним важным изменением является то, что награда за международный фильм теперь будет присуждаться режиссеру, а не стране происхождения. Награду, как и раньше, будет принимать режиссерот имени всей творческой команды, но его имя теперь будет на табличке со статуэткой.

Другие изменения

Некоторые другие правила тоже были переписаны. В частности:

– в категории "Отбор" количество присуждаемых статуэток увеличится с максимум двух до максимум трех;

– в категории "Кинооператорство" предварительный раунд голосования сформирует короткий список из 20 фильмов, а не из 10–20;

– в категории "Визаж и прически" члены отделения визажистов и стилистов должны присутствовать по крайней мере на одном из двух финальных заседаний отделения (круглых столов), чтобы иметь право голосовать;

– в категории "Визуальные эффекты" все члены Академии должны просмотреть трехминутные видеоролики с кадрами до и после обработки, чтобы иметь право голосовать в финальном раунде.

