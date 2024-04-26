alyona alyona и Jerry Heil в футболках с настоящими ключами отправились на Евровидение в Швецию: что они символизируют

Украинские певицы alyona alyona и Jerry Heil накануне отправились в Мальмё, чтобы представить свою родину на самом масштабном песенном конкурсе Евровидение. Перед тем, как сесть в поезд, звезды дали пресс-конференцию в символических образах с ключами, которые отсылают к большому благотворительному сбору.

Общаясь с прессой, артистки признались, что подготовили сюрприз для тех, кто готов приобщиться к восстановлению Великокостромской гимназии, разрушенной российскими террористами. Об этом говорится на сайте Министерства культуры и информационной политики Украины.

Перед отбытием артисткам вручили символический ключ от разрушенной российской ракетой школы, где обучались 250 детей. Его нашли под завалами и сделали символом восстановления.

"Для многих украинцев такие ключи – это единственное, что осталось от их дома. И они держат в карманах эти свои фантомные дома. Поэтому хочется, чтобы люди отстраивали учебные заведения, дома и все на свете. И важно такими ключами разблокировать детство детей, которые сейчас потеряли своих одноклассников из-за разрушенных школ, потеряли большую часть детства, которые хотят вернуться в оффлайн учебу", – сказала аlyona аlyona .

Ключи, пришитые к белым футболкам, звезды носили на себе, когда отправились в Мальмё в Швецию. Там они привлекут к благотворительности более широкую аудиторию.

Украинцы, которые задонатят от 100 гривен, или иностранцы пожертвующие от 10 долларов, могут получить от певиц видеоподарок или личную встречу. Цель сбора – 10 миллионов гривен.

"Укрзалізниця" подготовила для звезд свой подарок – во время посадки на поезд включили конкурсную песню артисток Teresa & Maria. Напомним, что в 2022 году "Укрзалізниця" назвала поезд №43 сообщением "Киев – Ивано-Франковск" в честь победы Украины на Евровидении "Стефания Экспрессом". Он трогается и прибывает под этот хит на вокзалах двух городов.

Ранее OBOZ.UA писал, что несмотря на прогнозы букмекеров, песня alyona alyona и Jerry Heil стала одной из самых популярных на Евровидении 2024 года.

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