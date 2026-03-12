Алла Пугачева напугала редким выходом в свет с тростью. Свежее фото певицы

76-летняя российская певица Алла Пугачева в последнее время редко появляется на публике, однако новое фото артистки вызвало активное обсуждение в сети. В марте 2026 года ее сфотографировали во время неформальной встречи в Лимасоле на Кипре. Больше всего внимания пользователей привлекло то, что певица впервые появилась перед камерой с тростью.

Видео дня

Снимок опубликовала в Instagram одна из поклонниц артистки – украинка, которая, судя по профилю, проживает на Кипре. На фото Пугачева позирует вместе с мужем – 49-летним шоуменом Максимом Галкиным – а также с женщиной, которая держит на руках маленького ребенка.

На снимке певица стоит в центре компании. Она одета в светлые джинсы, серебристые ботинки и светлый свитер, поверх которого накинула яркую куртку с орнаментами. Образ дополняют темные очки, кепка и трость, на которую артистка опирается во время позирования. Рядом стоит Галкин в темном спортивном костюме и кроссовках, держа в руках большой букет желтых тюльпанов.

Фанаты в комментариях обратили внимание на внешний вид артистки. Некоторые отметили, что она заметно похудела по сравнению с фотографиями, которые ранее публиковал ее муж. При этом на новом фото Пугачева не снимала солнцезащитных очков и кепки, поэтому часть ее лица осталась скрытой.

Некоторые подписчики шутили по поводу аксессуара. "Теперь они будут обсуждать палку Аллы Борисовны. У нее в руках палка из настоящего золота", – написала одна из пользовательниц.

Другие комментаторы, наоборот, поддержали певицу. "Отлично выглядит, трость добавляет элегантности, и мне безразлично, кто что говорит", "Алла с палкой! Вау! Аристократка".

Часть подписчиков предположила, что появление трости может быть связано со здоровьем или возрастом артистки, однако сама Пугачева этого не комментировала. "Жаль, время идет, а ты не можешь его остановить... Живи долго, Алла" – написал один из комментаторов. Другие обратили внимание на ее фигуру: "Алла худенькая стала... Не узнала даже".

Справка. Алла Пугачева и Максим Галкин поженились 23 декабря 2011 года. Супруги воспитывают двоих детей – близнецов Лизу и Гарри, которые родились 18 сентября 2013 года от суррогатной матери.

После начала полномасштабной войны России против Украины Галкин публично осудил вторжение. После этого в РФ началась волна критики в его адрес, и семья покинула страну. Сначала они переехали в Израиль, а затем стали часто бывать на Кипре, в частности в Лимассоле.

16 сентября 2022 года Министерство юстиции России внесло Максима Галкина в реестр "иностранных агентов". Через два дня Алла Пугачева в открытом письме призвала российские власти признать "иноагентом" и ее. В обращении она также пожелала, чтобы российские военные перестали гибнуть за "иллюзорные цели", которые, по ее словам, делают Россию изгоем и усложняют жизнь ее граждан.

С тех пор певица почти не делает публичных заявлений и редко появляется на людях.

Ранее OBOZ.UA писал, что в России придумали, как втянуть Пугачеву в войну, и выдвинули певице бессмысленное требование. Причиной иска стало то, что артистка нанесла одному активисту-пропагандисту "моральный ущерб".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!